Белорусская керамика – от добычи глины до витрины магазинов. Показываем самое интересное из процесса производства

В центральном регионе наблюдается экономический рост. Появляются новые предприятия, которые успешно поставляют продукцию как на внутренний рынок, так и экспорт. Запускают новые направления. А для кадров создаются комфортные условия работы, предоставляются соцпакеты. При необходимости работников обеспечивают жильем. Арендные метры выделяют как семьям, так и молодым специалистам. Об этом – в программе «Центральный регион» на СТВ.

Мария Косточко, экскурсовод керамического завода:

На этом станке можно формовать любые изделия. Благодаря тому, что здесь головка сменная, чаша, он может формовать не только тарелки, но и кашпо, миски, подставки, разные другие изделия. Работает этот станок на твердой вакуумированной массе. Это большое облегчение труда. Это единственная линия, где мы увидим работу на станках. Все остальное – ручная работа. Замывка, очистка, оправка, обжиг, глазировка, роспись – это все идет ручной работой.

За другим станком встречаем тандем молодых специалистов – Даниила и Анастасию. В прошлом году вдвоем закончили Бобруйский колледж имени Ларина, распределились на завод. Освоились довольно быстро. Даниил стоит за станком, формует изделия. А его напарница зачищает все неровности на таком горшочке. Далее изделие сушится естественным образом и потом еще раз замывается, чтобы была полностью гладкая поверхность.

Даниил Огаль, формовщик изделий керамического завода:

Мне заготавливают глину, ее привозят в тележке, я ее нарезаю, на стол – 35 штук, смазываю соляркой, чтобы она не прилипала к форме, верх чтобы не лопался. А потом оправщицы оправляют горлышко – и все. За день у нас норма 720 горшков.