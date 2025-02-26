Белорусская керамика – от добычи глины до витрины магазинов. Показываем самое интересное из процесса производства
В центральном регионе наблюдается экономический рост. Появляются новые предприятия, которые успешно поставляют продукцию как на внутренний рынок, так и экспорт. Запускают новые направления. А для кадров создаются комфортные условия работы, предоставляются соцпакеты. При необходимости работников обеспечивают жильем. Арендные метры выделяют как семьям, так и молодым специалистам.
Об этом – в программе «Центральный регион» на СТВ.
Мария Косточко, экскурсовод керамического завода:
На этом станке можно формовать любые изделия. Благодаря тому, что здесь головка сменная, чаша, он может формовать не только тарелки, но и кашпо, миски, подставки, разные другие изделия. Работает этот станок на твердой вакуумированной массе. Это большое облегчение труда. Это единственная линия, где мы увидим работу на станках. Все остальное – ручная работа. Замывка, очистка, оправка, обжиг, глазировка, роспись – это все идет ручной работой.
За другим станком встречаем тандем молодых специалистов – Даниила и Анастасию. В прошлом году вдвоем закончили Бобруйский колледж имени Ларина, распределились на завод. Освоились довольно быстро. Даниил стоит за станком, формует изделия. А его напарница зачищает все неровности на таком горшочке. Далее изделие сушится естественным образом и потом еще раз замывается, чтобы была полностью гладкая поверхность.
Даниил Огаль, формовщик изделий керамического завода:
Мне заготавливают глину, ее привозят в тележке, я ее нарезаю, на стол – 35 штук, смазываю соляркой, чтобы она не прилипала к форме, верх чтобы не лопался. А потом оправщицы оправляют горлышко – и все. За день у нас норма 720 горшков.
Анастасия Стречень, оправщик-чистильщик изделий керамического завода:
Убираю все лишнее, исправляю неровности, если они есть. Все дырки и трещины я замываю и справляю. Например, швы исправляются, нужно сглазить, закруглить. Сушится и замывается. Большой процесс, не каждая машина может его заменить. Здесь необходим человеческий труд, он добавляет ценности, индивидуальности. Я думаю, такое приятно приобрести и поставить дома.
Подробности в видео.