Медики – о состоянии 7-летнего мальчика, упавшего с 7 этажа в Бресте

Новости Беларуси. В семь лет с седьмого этажа. Трагическая история падения ребенка из окна в Бресте чудом окончилась благополучно. Чрезвычайное происшествие случилось, когда мальчик остался один дома. Мать в это время находилась на работе. Выпавшего с балкона ребенка заметили прохожие. После несчастного случая мальчика доставили в реанимацию, но, к своему же удивлению, врачи угрозы для жизни не обнаружили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Петр Бутрим, СТВ:

Несчастный случай произошел рядом с этим домом. Ребенок остался в квартире один и дожидался свою маму. Идет ли она с работы первоклассник решил посмотреть из окна балкона на 7 этаже. Доли секунды – и его крик услышали все соседи. Зайти на балкон малышу не составило особого труда. Впрочем, как и забраться на хозяйственный шкафчик. Все бы ничего, только вот там лежала настольная игра – ступив на нее, мальчик поскользнулся, потерял равновесие и сорвался вниз.

Любовь Бруско, житель Бреста:

Выглянула на балкон – там мальчик лежит. Оделась, быстрее побежала. Скорую уже вызвали. Он кричал, что живот болит, кости у меня болят. Как стало известно позже, без присмотра ребенок находился несколько часов – маме пришлось отлучиться на работу. Меры предосторожности вроде бы были соблюдены, но, как показала жизнь, далеко не все.

Марина Дранькова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси по Брестской области:

Мальчик проживает вместе с матерью. В тот момент он находился один дома. Со слов женщины, уходя из квартиры, она оставляла закрытым балкон, однако его ручка находилась на высоте одного метра десять сантиметров. А уже балконное окно было открыто. О том, что голова, внутренние органы и позвоночник целы, а жизни ребенка ничего не угрожает, стало известно уже в реанимации. Для падения, хоть и не на асфальт, но все же с высоты примерно в 20 метров такой диагноз – большая редкость.