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Фотофакт: в Беларуси обнаружили новый вид птиц

10 мая 2017 15:52
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Новости Беларуси. Впервые в наши края залетел сибирский черноголовый чекан. Он поселился в пойме реки Нечань в Гомельской области.

Фотофакт: в Беларуси обнаружили новый вид птиц-1

Эта птичка – очень редкий гость для Беларуси. Его родина – Архангельск. Зимовать чекан улетает и вовсе в Индию. Орнитологи не знают, каким ветром птичку занесло в наши края. До этого ее всего дважды видели в Польше. А 17 лет назад черноголовый чекан один раз появился в Литве.

Фотофакт: в Беларуси обнаружили новый вид птиц-3

Наши орнитологи будут наблюдать за дальним гостем, а потом он сможет получить официальную прописку среди белорусских пернатых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Фотофакт: в Беларуси обнаружили новый вид птиц-5
# Птицы Беларуси

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