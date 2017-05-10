Фотофакт: в Беларуси обнаружили новый вид птиц

Эта птичка – очень редкий гость для Беларуси. Его родина – Архангельск. Зимовать чекан улетает и вовсе в Индию. Орнитологи не знают, каким ветром птичку занесло в наши края. До этого ее всего дважды видели в Польше. А 17 лет назад черноголовый чекан один раз появился в Литве.