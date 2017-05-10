Безнаказанными не останутся. За нарушения скорости, зафиксированные фотокамерами, иностранцы заплатят штраф на выезде из Беларуси

Новости Беларуси. Далеко не уедут. За нарушения скорости, зафиксированные фотокамерами, иностранцы платят штраф прямо на выезде из Беларуси. В противном случае, им придется оставить в нашей стране водительское удостоверение и в течение месяца вернуться за ним. В той же России, если иностранец, в том числе белорус, не оплатил штраф, то информация о нем будет хранится в базе целый год. И при повторном нарушении водителю грозит даже судебное разбирательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анастасия Бут, СТВ:

Эта камера фиксирует не нарушения, а уже состоявшихся лихачей. Установлена она в 5 километрах от границы. И если в ее поле зрения попадает тот самый автомобиль, в пункте контроля раздается звуковой сигнал. Александр из Калининграда уже второй раз здесь оплачивает штраф. Дальнобойщик старается соблюдать ПДД тех государств, в которых находится. Но, увы, это не всегда получается.

Александр Суворов, житель Калининграда:

В России разрешено нарушать до 20 километров в час. В Беларуси не разрешено. Конечно, по привычке, я самый злостный нарушитель. Если белорусам письма с зафиксированными нарушениями приходят домой или на работу, то с иностранцами до последнего времени было сложнее. Они могли беспрепятственно выехать из страны и не оплатить штраф. С появлением пунктов контроля теперь это невозможно. Только в Заольше, на границе с Россией, с начала года остановили более 15 тысяч автомобилей.

Олег Жук, старший инспектор ДПС пункта контроля и оплаты «Заольша»:

Самый сезон для нарушений – это летний период и период выходных дней. Особенно больших, затяжных, как на 9 мая было. Вчера было порядка 140 нарушителей. В простой будний день около 30-40 нарушителей. Разрывается рация и сегодня. Оператор едва успевает передавать информацию сотруднику ГАИ. Как правило, реагируют иностранцы на такое ноу-хау адекватно. Но случаются и такие ситуации, когда видео- и аудиозаписи становятся лучшими доказательствами в суде.

Леонид Новиков, оператор пункта контроля и оплаты «Заольша»:

Всякие бывают случаи. Девушка не давала документы, на пост не хотела идти. Выписали постановление и вызвали группу с РОВД, они приехали, доставили в Лиозно в суд. И судья рассмотрела и выписала две базовых.