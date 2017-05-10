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Безнаказанными не останутся. За нарушения скорости, зафиксированные фотокамерами, иностранцы заплатят штраф на выезде из Беларуси

10 мая 2017 17:28
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Новости Беларуси. Далеко не уедут. За нарушения скорости, зафиксированные фотокамерами, иностранцы платят штраф прямо на выезде из Беларуси. В противном случае, им придется оставить в нашей стране водительское удостоверение и в течение месяца вернуться за ним. В той же России, если иностранец, в том числе белорус, не оплатил штраф, то информация о нем будет хранится в базе целый год. И при повторном нарушении водителю грозит даже судебное разбирательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бут, СТВ:
Эта камера фиксирует не нарушения, а уже состоявшихся лихачей. Установлена она в 5 километрах от границы. И если в ее поле зрения попадает тот самый автомобиль, в пункте контроля раздается звуковой сигнал.

Александр из Калининграда уже второй раз здесь оплачивает штраф. Дальнобойщик старается соблюдать ПДД тех государств, в которых находится. Но, увы, это не всегда получается.

Безнаказанными не останутся. За нарушения скорости, зафиксированные фотокамерами, иностранцы заплатят штраф на выезде из Беларуси-1

Александр Суворов, житель Калининграда:
В России разрешено нарушать до 20 километров в час. В Беларуси не разрешено. Конечно, по привычке, я самый злостный нарушитель.

Если белорусам письма с зафиксированными нарушениями приходят домой или на работу, то с иностранцами до последнего времени было сложнее. Они могли беспрепятственно выехать из страны и не оплатить штраф. С появлением пунктов контроля теперь это невозможно. Только в Заольше, на границе с Россией, с начала года остановили более 15 тысяч автомобилей.

Безнаказанными не останутся. За нарушения скорости, зафиксированные фотокамерами, иностранцы заплатят штраф на выезде из Беларуси-4

Олег Жук, старший инспектор ДПС пункта контроля и оплаты «Заольша»:
Самый сезон для нарушений – это летний период и период выходных дней. Особенно больших, затяжных, как на 9 мая было. Вчера было порядка 140 нарушителей. В простой будний день около 30-40 нарушителей.

Разрывается рация и сегодня. Оператор едва успевает передавать информацию сотруднику ГАИ.

Как правило, реагируют иностранцы на такое ноу-хау адекватно. Но случаются и такие ситуации, когда видео- и аудиозаписи становятся лучшими доказательствами в суде.

Безнаказанными не останутся. За нарушения скорости, зафиксированные фотокамерами, иностранцы заплатят штраф на выезде из Беларуси-7

Леонид Новиков, оператор пункта контроля и оплаты «Заольша»:
Всякие бывают случаи. Девушка не давала документы, на пост не хотела идти. Выписали постановление и вызвали группу с РОВД, они приехали, доставили в Лиозно в суд. И судья рассмотрела и выписала две базовых.

Безнаказанными не останутся. За нарушения скорости, зафиксированные фотокамерами, иностранцы заплатят штраф на выезде из Беларуси-10

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
С рядом стран СНГ есть соглашение о взаимном зачете нарушений ПДД и ответственности за них. Например, если гражданин России или Казахстана на территории нашей страны будет управлять транспортным средством в нетрезвом виде, то его лишат водительского удостоверения и эта информация пошлется в его страну, соответственно там его тоже лишат права управления транспортными средствами.

А вот единой базы нарушителей скоростного режима пока нет. Потому и оплачивать те же россияне могут штрафы лишь на нашей территории. В пункте контроля рассчитаться можно только белорусскими рублями или международной пластиковой карточкой. В противном случае водительское удостоверение придется оставить в Беларуси и в течение месяца, оплатив штраф, снова вернуться в нашу страну.

# общество # Автозаконодательство # Станислав Соловей

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