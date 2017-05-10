Как выглядит набережная Свислочи после реконструкции
Новости Беларуси. Ко Дню Победы приурочили открытие обновленной набережной у Троицкого предместья. Излюбленное место для прогулок и фотосессий у кромки Свислочи после реконструкции открыли на 9 месяцев раньше.
Здесь появились новые светильники в старинном стиле, лестницы с пандусами, удобные лавочки и указатели на английском языке.
Горожане:
Сделали очень хорошо. Расширили ее, положили новую плитку, расставили скамеечки (их было очень мало). Здорово, молодцы. И быстро, кстати, сделали – буквально за несколько месяцев.
К лету очень хорошо: есть, где погулять с детьми.
Классно сделали набережную. Широкая, можно на велике покататься, когда будет тепло, погулять с друзьями. Мне нравится.
Марафет здесь навели всего за 8 месяцев.
Чтобы укрепить берега перед весенним половодьем, понадобилось на полтора метра понизить уровень воды в реке и забить 1500 свай. Работ хватило как на земле, так и под землей. А незабываемые впечатления от живописных видов самого сердца мегаполиса можно получить на обзорной площадке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.