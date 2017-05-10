Как выглядит набережная Свислочи после реконструкции

Новости Беларуси. Ко Дню Победы приурочили открытие обновленной набережной у Троицкого предместья. Излюбленное место для прогулок и фотосессий у кромки Свислочи после реконструкции открыли на 9 месяцев раньше. Здесь появились новые светильники в старинном стиле, лестницы с пандусами, удобные лавочки и указатели на английском языке.

Горожане:

Сделали очень хорошо. Расширили ее, положили новую плитку, расставили скамеечки (их было очень мало). Здорово, молодцы. И быстро, кстати, сделали – буквально за несколько месяцев.

К лету очень хорошо: есть, где погулять с детьми. Классно сделали набережную. Широкая, можно на велике покататься, когда будет тепло, погулять с друзьями. Мне нравится.