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Медики Беларуси объявили о начале вакцинации против гриппа

27 сентября 2016 14:02
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Новости Беларуси. Что бы эпидемия гриппа незаметно прошла в коллективе, прививки от заболевания  должны сделать 40% работников. 27 сентября медики объявили о начале вакцинации.

Октябрь и ноябрь считаются самыми оптимальными месяцами, чтобы обезопасить себя от гриппа зимой. За бюджетные средства планируется привить в этом году более 3 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Глинская, заместитель главного врача по эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:                                                                                                               Прошлый год ещё раз подтвердил эффективность компании иммунизации. В основном болели гриппом не привитые люди – их было более  97 %. В единичных случаях, когда развился грипп у привитых лиц, это были лёгкие формы, без осложнений, без неблагоприятного исхода и необходимости госпитализации. Каждый, вложенный в вакцинацию доллар, позволил сэкономить до пяти долларов.

# общество # Вакцинация # Ирина Глинская

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