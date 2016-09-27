Конкурс «Педагог года учреждения дополнительного образования детей и молодежи» стартовал в Минске 27 сентября

Новости Беларуси. Лучшие руководители кружков, секций и студий, которые работают по всей стране, 27 сентября собрались в Минске. Их умение заинтересовать ребенка новым хобби оценит компетентное жюри.

Педагогам предстоит также провести занятие с совершенно незнакомыми ребятами. Рисовать, конструировать, ходить в походы, сохранять природу и многому другому сегодня можно научиться вне стен школьных классов. В Беларуси действует более 300 учреждений дополнительного образования детей и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Катович, сопредседатель жюри Республиканского конкурса «Педагог года учреждения дополнительного образования детей и молодежи»:

В учреждения дополнительного образования дети идут не по велению родителей, здесь не ничего обязательного. Каждый выбирает себе дело по душе. И поэтому педагог дополнительного образования – это тот замечательный, яркий, умеющий человек, это личность, способная повести за собой. И такие люди сегодня представлены на нашем конкурсе. Они представляют каждую область, каждый регион нашей Беларуси.