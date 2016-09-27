Патриотическая смена с участием кадетов Беларуси и России стартовала в НДЦ «Зубренок»

Новости Беларуси. «За честь Отчизны». Патриотическая смена стартовала в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». На берегу Нарочи собрались ученики кадетских классов из Беларуси и России.

В программе – экскурсии, конкурсы, соревнования по военно-спортивным дисциплинам. Этот проект финансируется из средств бюджета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Помимо хорошего отдыха они, конечно же, хотят хорошо выступить. И здесь от нас будет зависеть и организация, и, самое главное, объективность судейства, потому что все ребята едут побеждать. Понятно, что победитель один, но тем не менее мы уверены, что все получат хорошую подготовку, зарядку и, естественно, увидят, как здорово сегодня организовано это мероприятие.