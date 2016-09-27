Семён Елизаров стал студентом Института журналистики БГУ в 69 лет!

Каждое утро Семён Федорович Елизаров торопится в университет. В свои 69 лет он снова студент! В этом году любознательный мужчина стал слушателем факультета повышения квалификации и переподготовки Института журналистики по специальности «Литературно-художественное творчество». Семёна Федоровича нисколько не смущает статус самого возрастного студента БГУ. Он с легкостью находит общий язык с молодежью, да и тяга к знаниям у него просто огромная.

Семён Федорович по специальности инженер, он всю жизнь проработал в строительстве. Однако, душа романтика всегда требовала творческого полета. В свободное время мужчина писал стихи, пьесы, рассказы. Что-то даже публиковали печатные издания. Лишь на пенсии Семен Федорович осознал, что хочет писать не на обывательском, а на профессиональном уровне. Вот и подался учиться в университет.

На занятиях возрастному студенту поблажек нет. В его группе всего пять человек, поэтому «отсидеться» в сторонке не получится. Да это, собственно, Семёну Федоровичу и не нужно. Он усердно ведет конспект, изучает соответствующую литературу, а если нужно – прибегает к помощи планшета, с которым мужчина на «ты».

В университете такому любознательному студенту только рады! Еще бы! Он подает молодежи пример и доказывает, хорошо учиться можно в любом возрасте.

Сегодня у Семёна Федоровича Елизарова есть 20 толстых тетрадей с собственными стихами и рассказами. Писать мужчина не прекращает даже на занятиях.