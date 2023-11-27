Тренинг по работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, прошёл в Витебске

Защита прав ребенка и поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, – один из элементов государственной политики в Беларуси. Восстановить контакт с биологическими родителями или найти усыновителей – задача программы «Семья – каждому ребенку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тренинг межведомственной группы собрал в Витебске более 30 специалистов сферы здравоохранения, образования и социальной защиты. Врачи, психологи, социальные педагоги совершенствуют практические навыки для эффективной работы с семьями и оказания им необходимой поддержки. Специалисты отмечают: каждый день, проведенный без родительской заботы, может стать причиной задержки в развитии ребенка на один месяц. Участниками проекта Министерства образования стало около 700 семей Витебской области.

Наталия Папирник, руководитель кружка отделения реабилитации инвалидов Территориального центра социального обслуживания Октябрьского района Витебска:

Очень много проект выявил потребностей детей, семей, воспитывающих детей-инвалидов. Это отдельная грустная тема, где родителям этим нужна помощь, потому что детки бывают очень тяжелые и помощь учреждений образования, территориальных центров. И очень хорошо, что все эти организации тесно связаны и сотрудничают между собой.

Марине Федорова, директор Витебского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Удалось закупить мобильное ресурсное оборудование для каждой категории ребят. Это и для детей с расстройствами аутистического спектра, для ребят незрячих, с двигательными нарушениями. Эта мобильно-ресурсная комната предполагает движение от района к району, от маленького уголка до глубинки – там, где нет центров раннего вмешательства.