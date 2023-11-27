Председатель и члены Совета Республики проведут единый день приёма граждан в Минске

При решении вопросов людей в Беларуси основополагающими остаются верховенство закона и справедливость. В нашем обществе диалог власти с гражданами строится именно по такому принципу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При решении вопросов людей в Беларуси основополагающими остаются верховенство закона и справедливость. В нашем обществе диалог власти с гражданами строится именно по такому принципу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Повышение качества жизни, дебюрократизация государственного аппарата – такие задачи ставит Президент. А в решении проблем, волнующих население, высока роль местной вертикали, существенный вклад вносят парламентарии. Прямая телефонная линия или письменное обращение, встреча в трудовом коллективе или по месту жительства, работа информационных групп или диалоговых площадок: депутаты и сенаторы решают основную задачу – помочь каждому, кто в такой помощи нуждается.
Единый день приема граждан проведут сегодня, 27 ноября, члены Совета Республики в Минске. Сенаторы посетят районы столицы, встретятся с минчанами, выслушают их просьбы, жалобы или предложения. По возможности окажут содействие в разрешении того, что волнует. Обратиться можно с любым вопросом: от торговли и ценообразования до жилищно-коммунального хозяйства и медицинского обслуживания.
Единый день приема начнется в 10 часов в администрациях районов города.