Председатель и члены Совета Республики проведут единый день приёма граждан в Минске

При решении вопросов людей в Беларуси основополагающими остаются верховенство закона и справедливость. В нашем обществе диалог власти с гражданами строится именно по такому принципу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повышение качества жизни, дебюрократизация государственного аппарата – такие задачи ставит Президент. А в решении проблем, волнующих население, высока роль местной вертикали, существенный вклад вносят парламентарии. Прямая телефонная линия или письменное обращение, встреча в трудовом коллективе или по месту жительства, работа информационных групп или диалоговых площадок: депутаты и сенаторы решают основную задачу – помочь каждому, кто в такой помощи нуждается.