Прямой эфир

В Минске завершился сезон сельскохозяйственных ярмарок

27 ноября 2023 07:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сезон сельскохозяйственных ярмарок подошел к завершению. В столице они работали с середины сентября во всех районах каждые выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске завершился сезон сельскохозяйственных ярмарок-1

Хлеб и молочные продукты, мясо, овощи, фрукты, мед – гастрономическое разнообразие привлекало покупателей даже в последний день работы выездной осенней торговли. Сезонную продукцию предлагали не только крупные предприятия. Излишки урожая продавали и дачники. Кроме того, на прилавках можно было найти фермерские товары. Самая крупная торговая площадка по традиции была организована возле «Чижовка-Арены».

В Минске завершился сезон сельскохозяйственных ярмарок-4

Мы ходили практически каждую субботу, уже в воскресенье – иногда. А так каждую субботу. Прекрасно, ассортимент великолепный, а что еще – цены гораздо ниже.

В Минске завершился сезон сельскохозяйственных ярмарок-7

Каждый выходные посещаю ярмарки, с удовольствием пришла на последнюю. К сожалению, уже меньше точек стало, но цены хорошие, лучше, чем в магазинах. Помидоры по 2,5 рубля, мандарины тоже дешевле. Яблоки берем, груши брали, сейчас уже все, сезон прошел.

В Минске завершился сезон сельскохозяйственных ярмарок-10

В 2023 году на сельхозярмарках было представлено около 400 торговых точек. Рядом с ними обустраивали зоны фуд-корта с развлечениями для посетителей.

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тренинг по работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, прошёл в Витебске
27 ноября 2023 06:47

Тренинг по работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, прошёл в Витебске

Председатель и члены Совета Республики проведут единый день приёма граждан в Минске
27 ноября 2023 06:08

Председатель и члены Совета Республики проведут единый день приёма граждан в Минске

Сколько лет нужно США, чтобы восполнить склады боеприпасов из-за помощи Украине? Объяснил доктор военных наук
26 ноября 2023 19:17

Сколько лет нужно США, чтобы восполнить склады боеприпасов из-за помощи Украине? Объяснил доктор военных наук