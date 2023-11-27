В Минске завершился сезон сельскохозяйственных ярмарок

Сезон сельскохозяйственных ярмарок подошел к завершению. В столице они работали с середины сентября во всех районах каждые выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хлеб и молочные продукты, мясо, овощи, фрукты, мед – гастрономическое разнообразие привлекало покупателей даже в последний день работы выездной осенней торговли. Сезонную продукцию предлагали не только крупные предприятия. Излишки урожая продавали и дачники. Кроме того, на прилавках можно было найти фермерские товары. Самая крупная торговая площадка по традиции была организована возле «Чижовка-Арены».

Мы ходили практически каждую субботу, уже в воскресенье – иногда. А так каждую субботу. Прекрасно, ассортимент великолепный, а что еще – цены гораздо ниже.

Каждый выходные посещаю ярмарки, с удовольствием пришла на последнюю. К сожалению, уже меньше точек стало, но цены хорошие, лучше, чем в магазинах. Помидоры по 2,5 рубля, мандарины тоже дешевле. Яблоки берем, груши брали, сейчас уже все, сезон прошел.