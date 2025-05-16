Медицина будущего! Узнали про новые разработки белорусских учёных

Каждый человек уникален на уровне клеток. Это одновременно и усложняет задачу исследователей, и предлагает новые возможности для лечения заболеваний. Метод считается одним из самых прогрессивных в мире.

Замедлить течение сахарного диабета, справиться с последствиями инсульта, остановить болезнь Альцгеймера и залечить сложные раны. Белорусские ученые работают над совершенствованием технологий клеточной терапии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клеточная терапия эффективна против самых трудноизлечимых заболеваний. Ее применяют при рассеянном склерозе, ревматоидном артрите, красной волчанке и болезни Паркинсона. А также онкологии. Для ее лечения в нашей стране используют дендритные клетки. Они схватывают фрагменты раковых клеток, обучают организм бороться и так формируют иммунитет. Последние несколько лет специалисты работали над усилением технологии.

Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:

Чтобы улучшить способность дендритных клеток к презентации антигена, стимуляции иммунной системы, необходимо их каким-то образом усилить. И один из способов усиления – это дать возможность дендритной клетке в очень больших количествах экспрессировать опухоль-ассоциированные или опухоль-специфические антигены. Мы уже отработали методику, каким образом их использовать с дендритными клетками. Получили неплохие результаты в условиях инвитро, в пробирке.

Сейчас инновационный продукт готовят к клиническим испытаниям. Страна увидит его в ближайшую пятилетку. Одна из последних разработок института, которая уже применяется в медицинской практике, – биомедицинский клеточный продукт для лечения сахарного диабета первого типа. У пациентов с таким диагнозом собственный иммунитет уничтожает клетки поджелудочной железы, ответственные за производство инсулина. Белорусские ученые нашли способ заморозить этот процесс.