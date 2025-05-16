Издание «Книга памяти. Словакия» презентовали в Минске

Страницы истории большого подвига. Издание «Книга памяти. Словакия» 16 мая презентовали в Минске. Она посвящена 80-летию Словацкого национального восстания и юбилею освобождения от немецко-фашистских оккупантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основную часть занимают фотографии памятников и братских могил на территории этой страны. Они посвящены участию красноармейцев в борьбе с коричневой чумой. Говорится и о совместных операциях европейцев с белорусским партизанским движением. Стоит отметить, что сегодня Словакия – одна из немногих стран ЕС, которая отказалась переписывать историю и чтит память о великом подвиге не только своего, но и советского народа.