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Издание «Книга памяти. Словакия» презентовали в Минске

16 мая 2025 17:54
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Страницы истории большого подвига. Издание «Книга памяти. Словакия» 16 мая презентовали в Минске. Она посвящена 80-летию Словацкого национального восстания и юбилею освобождения от немецко-фашистских оккупантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основную часть занимают фотографии памятников и братских могил на территории этой страны. Они посвящены участию красноармейцев в борьбе с коричневой чумой. Говорится и о совместных операциях европейцев с белорусским партизанским движением. Стоит отметить, что сегодня Словакия – одна из немногих стран ЕС, которая отказалась переписывать историю и чтит память о великом подвиге не только своего, но и советского народа.

Издание «Книга памяти. Словакия» презентовали в Минске-2

Александр Битус, председатель Белорусского общественного объединения «Ветераны военной разведки»:
Издание книги памяти о Словакии показывает сегодня, в каком состоянии и как словацкий народ сохраняет историю и героическое прошлое Красной армии, освободившей словацкий народ. Это издание показывает именно участие словацкого народа вот в этой борьбе и сохранении героического прошлого Красной армии как освободительницы Европы от нацизма.

На страницах также приводятся копии архивных документов, карт, фотографий, архивно-исторических справок. Издание «Книга памяти. Словакия» будет направлено в городские и районные музеи, школы, а также военно-патриотические клубы Беларуси. 

# Книги # Великая Отечественная война

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