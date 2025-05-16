Прямой эфир

Миллионы жертв ради «евроинтеграции»! Почему Запад стремится не допустить возрождение Руси – рассказал Лущ

16 мая 2025 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Азаренок. Напрямую» на Соловьев.LIVE. В эфире общественный деятель Сергей Лущ.

Миллионы жертв ради «евроинтеграции»! Почему Запад стремится не допустить возрождение Руси – рассказал Лущ-2

Сергей Лущ, общественный деятель:
Насколько лицемерна западная политика в отношении просто взять и ввергнуть миллионы жертв? Миллионы, наверное, я думаю. Тех, кто пострадал просто от войны, кто вынужден был покинуть свои дома, разделенные семьи, разрушенные судьбы, уничтоженные города. И что это стоило? Вот этих амбиций западных, в Европу, евроинтеграция этого стоила? Честно, хорошо отношусь к украинскому народу. Родился-то вот этот хохол, который с чубом скакал на Майдане. Кто был за? Кто эти заградительные батальоны, нацбаты, которые сегодня хапают вот эти ТЦК, затаскивают и просто опять ввергают в мясорубку людей? Разве это непонятно тогда было? Как в «Брате»: как так? Вот были люди как люди и вдруг в один день стали дебилы?

Это результат, конечно, очень долгой, планомерной работы. Им надо было вырвать Украину из нашего братства. Им надо было вырвать украинский народ из нашего славянского единства. Им надо было эти жертвы. Запад алчил их. Он понимал, что если станет здесь центр, эта единая Русь возродится, Союзное государство будет союзом Беларуси, России и Украины. Представляете, эта мощь, эта сила, это центр. И никакой конкуренции, и никаких жертв. Им не жаль вообще никого, им наплевать просто с высокой колокольни.

# Сергей Лущ # Григорий Азаренок # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Лущ: Парад Победы продемонстрировал, что мировое сообщество на стороне России
16 мая 2025 17:23

Сергей Лущ: Парад Победы продемонстрировал, что мировое сообщество на стороне России

Лущ о начале украинского конфликта: на Западе Зеленскому сказали – мы всё дадим, только воюй до последнего
16 мая 2025 17:18

Лущ о начале украинского конфликта: на Западе Зеленскому сказали – мы всё дадим, только воюй до последнего

СТВ и армянская телекомпания подписали соглашение о сотрудничестве
16 мая 2025 17:14

СТВ и армянская телекомпания подписали соглашение о сотрудничестве