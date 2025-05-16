Миллионы жертв ради «евроинтеграции»! Почему Запад стремится не допустить возрождение Руси – рассказал Лущ

Сергей Лущ, общественный деятель:

Насколько лицемерна западная политика в отношении просто взять и ввергнуть миллионы жертв? Миллионы, наверное, я думаю. Тех, кто пострадал просто от войны, кто вынужден был покинуть свои дома, разделенные семьи, разрушенные судьбы, уничтоженные города. И что это стоило? Вот этих амбиций западных, в Европу, евроинтеграция этого стоила? Честно, хорошо отношусь к украинскому народу. Родился-то вот этот хохол, который с чубом скакал на Майдане. Кто был за? Кто эти заградительные батальоны, нацбаты, которые сегодня хапают вот эти ТЦК, затаскивают и просто опять ввергают в мясорубку людей? Разве это непонятно тогда было? Как в «Брате»: как так? Вот были люди как люди и вдруг в один день стали дебилы?

Это результат, конечно, очень долгой, планомерной работы. Им надо было вырвать Украину из нашего братства. Им надо было вырвать украинский народ из нашего славянского единства. Им надо было эти жертвы. Запад алчил их. Он понимал, что если станет здесь центр, эта единая Русь возродится, Союзное государство будет союзом Беларуси, России и Украины. Представляете, эта мощь, эта сила, это центр. И никакой конкуренции, и никаких жертв. Им не жаль вообще никого, им наплевать просто с высокой колокольни.