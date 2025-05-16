Сергей Лущ, общественный деятель:

Парад Победы продемонстрировал поддержку мирового сообщества, лидеров из разных регионов земного шара позиций России. Это тоже говорит нам о том, что кристаллизуется новый полюс силы, кристаллизуется новый полюс справедливого мироустройства, и кристаллизуется он вокруг Российской Федерации. И вот это единство, это не отменяет там различных переговоров, но никто не боится вас.

Григорий Азаренок, СТВ:

Абсолютно. И если вот сравнить, придумать какую-то метафору, то это как рыбалка. Владимир Владимирович постоянно подсекает этого наркомана, он начинает суетиться, он начинает на блесне дергаться. И вот одно из этих дерганий произошло сразу после победы... «Кокаиновая четверка» приехала на поезде, и они там: давайте 30 дней прекращение огня и так далее. На это неоднократно отвечали: кто будет это контролировать, и прочее, и прочее. Владимир Владимирович выступил, сказал, что готовы, абсолютно готовы к реальным мирным переговорам. Не к попыткам перевооружить Украину, а к реальным мирным переговорам. Пожалуйста, прямые переговоры, как закончились в Стамбуле, так и продолжиться могут. Но уже, конечно, на других основаниях, но тем не менее. Это сразу опять подсек Владимиром Владимировичем этого карасика. Карасик начал дергаться и попытался исполнить рамсы. Попытался исполнить рамсы, да. Вспомнил, как он Порошенко вызывал на стадион, и решил, что в этот раз тоже прокатит. Да я сам лично лечу, я готовый…