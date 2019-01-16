Мечты сбываются. Более 550 тысяч маленьких белорусов приняли участие в акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Пусть сбудется мечта каждого ребенка. Итоги крупнейшей благотворительной акции «Наши дети» подвели в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пусть сбудется мечта каждого ребенка. Итоги крупнейшей благотворительной акции «Наши дети» подвели в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В новогоднее чудо на этот раз поверили больше 550 тысяч маленьких белорусов. В основном, это воспитанники домов семейного типа, дети с инвалидностью, ребята из больших семей и одаренные школьники. В гости к ним с подарками заглянули чиновники, бизнесмены, представители общественных организаций и просто отзывчивые и неравнодушные люди.
За время акции благотворительную помощь оказали на 1,5 миллиона рублей. Эта сумма превысила прошлогоднюю почти на 300 тысяч. Деньги в первую очередь направили на ремонт детских домов и закупку медицинского оборудования.
Елена Симакова, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:
Детям уделяется значительное внимание. И если говорить о том, что акция была заявлена как мероприятия, которые охватили такие значимые объекты, как открытие детских садов, детских домов семейного типа, то, безусловно, это показывает, что это не разовая акция.
Наши дети постоянно нуждаются в нашем внимании и постоянно находятся в объекте нашего внимания.
Тепло общения, веселые утренники, экскурсии и, конечно, сладкие подарки не оставили равнодушным ни одного ребенка. И хочется верить, что всё это зарядило детей положительными эмоциями на целый год.