Мечты сбываются. Более 550 тысяч маленьких белорусов приняли участие в акции «Наши дети»

В новогоднее чудо на этот раз поверили больше 550 тысяч маленьких белорусов. В основном, это воспитанники домов семейного типа, дети с инвалидностью, ребята из больших семей и одаренные школьники. В гости к ним с подарками заглянули чиновники, бизнесмены, представители общественных организаций и просто отзывчивые и неравнодушные люди.

За время акции благотворительную помощь оказали на 1,5 миллиона рублей. Эта сумма превысила прошлогоднюю почти на 300 тысяч. Деньги в первую очередь направили на ремонт детских домов и закупку медицинского оборудования.