«Мама ушла пить…» Как отец с ДЦП уже пять лет в одиночку воспитывает троих детей

Корреспонденты программы «Специальный репортаж» приехали в Могилев навестить семью Смирновых. На кухне главный шеф-повар – папа Андрей. А 6-летняя Василиса – любимая помощница, – улыбаясь, констатирует мужчина. Пять лет назад он остался один с тремя детьми. Этот день помнит, как сейчас. Звонок на мобильный от супруги. Но вместо её голоса лепет маленького сына: «Мама ушла пить…» В душе все оборвалось. На его руках остались трое малышей – 4-месячная Василиса и полуторагодовалые двойняшки Вова и Саша.

Андрей Смирнов, отец-одиночка:

Нет, это не героизм. Сразу было не по себе даже. А потом, когда она в 4 месяца дочку оставила и ушла, я понял, что это просто моя судьба – быть с детьми. Вот и все.

А ведь у многодетного отца диагноз ДЦП. А он еще и работает. При этом подчёркивает: хочет дать своим чадам максимум, чтобы малыши не чувствовали себя обделенными. Андрей мечтает, чтобы мальчики выросли настоящими мужчинами. А Василиса всегда оставалась такой же скромной длинноволосой девчонкой. Андрей Смирнов:

Только раз дал ей волосы укоротить. Больше не давал. Потому что девушка должна быть с длинными, красивыми волосами.

Василиса Смирнова, дочь:

Мой папа очень добрый, и мы его очень-очень любим. Смирновым готовы помогать и соцработники и соседи. Но Андрей считает, что и сам в состоянии дать все необходимое своим детям. Потому от помощи отказывается, но гостям в этом доме рады всегда.

Анжела Ильенкова, заведующая отделением Центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Могилева:

Его можно назвать героем нашего времени. Потому что одному воспитывать троих маленьких детей – очень сложно.