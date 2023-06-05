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Мечтаете изучать финансы? В минском колледже открывается новая специальность

05 июня 2023 14:26
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Новости Беларуси. В Минском колледже сферы обслуживания откроется новая специальность – «Финансовая деятельность», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мечтаете изучать финансы? В минском колледже открывается новая специальность-1

Она появится в новом учебном году, пока за парты сядут 25 учащихся. Они досконально будут изучать налогообложение, банковское дело, финансы и кредит, бухгалтерский учет. В том числе узнают, как грамотно выстраивать коммуникацию с будущими клиентами. В учебно-производственных мастерских ребята погрузятся в реальную рабочую атмосферу – освоят компьютерные программы и офисную технику. 

Мечтаете изучать финансы? В минском колледже открывается новая специальность-4

Светлана Дедюля, заместитель директора Минского колледжа сферы обслуживания:
Прием документов будет открыт с 20 июля, продлится по 3 августа для тех, кто планирует данную специальность получать за счет средств бюджета. И по 14 августа – для тех, кто планирует обучаться на платной основе. Ребята получат квалификацию при успешном завершении «Специалист по финансовым услугам». Все наши выпускники очень востребованы, мы обеспечиваем стопроцентное трудоустройство всех тех, кто завершил обучение в Минском государственном колледже сферы обслуживания.

Мечтаете изучать финансы? В минском колледже открывается новая специальность-7

Ежегодно из колледжа выпускается около 150 учащихся. Они получают профессии, связанные с эксплуатацией приборов и аппаратов, почтовой деятельностью, а также социальной работой.

# Государственная политика в области образования # общество # Светлана Дедюля # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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