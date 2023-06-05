Мечтаете изучать финансы? В минском колледже открывается новая специальность

Новости Беларуси. В Минском колледже сферы обслуживания откроется новая специальность – «Финансовая деятельность», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Она появится в новом учебном году, пока за парты сядут 25 учащихся. Они досконально будут изучать налогообложение, банковское дело, финансы и кредит, бухгалтерский учет. В том числе узнают, как грамотно выстраивать коммуникацию с будущими клиентами. В учебно-производственных мастерских ребята погрузятся в реальную рабочую атмосферу – освоят компьютерные программы и офисную технику.

Светлана Дедюля, заместитель директора Минского колледжа сферы обслуживания:

Прием документов будет открыт с 20 июля, продлится по 3 августа для тех, кто планирует данную специальность получать за счет средств бюджета. И по 14 августа – для тех, кто планирует обучаться на платной основе. Ребята получат квалификацию при успешном завершении «Специалист по финансовым услугам». Все наши выпускники очень востребованы, мы обеспечиваем стопроцентное трудоустройство всех тех, кто завершил обучение в Минском государственном колледже сферы обслуживания.