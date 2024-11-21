МЧС России эвакуировало из Ливана 19 белорусов

МЧС России завершает операцию по спасению граждан Союзного государства в Ливане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с разгоревшимся там конфликтом возникла реальная угроза их безопасности и жизни. Эвакуация стала возможной благодаря усилиям Министерства иностранных дел России и диппредставительства Москвы в Ливане. Обстановка там остается напряженной.

23 сентября Израиль начал операцию против формирований «Хезболлы», в ходе которой наносит массированные авиаудары по различным объектам в Бейруте и по всей территории Ливана.