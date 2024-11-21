В Минске проходит международная конференция суда ЕАЭС

Суд Евразийского экономического союза и национальные суды стран-участниц должны действовать как одна команда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Суд Евразийского экономического союза и национальные суды стран-участниц должны действовать как одна команда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил председатель суда ЕАЭС Алексей Дронов, обращаясь к представителям Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Кубы, которые приехали в Минск на международную конференцию.
Это представители высших судебных органов, ученые и практикующие юристы. В течение двух дней в центре внимания будут вопросы применения правовых норм, таможенного регулирования, развития внутреннего рынка. Главная цель – выявить проблемные моменты и наметить пути их решения. Специалисты уверены, что давно назрела необходимость внесения поправок в Договор о ЕАЭС.
Алексей Дронов, председатель суда ЕАЭС:
Одна из таких ситуаций, которая назрела, это внесение поправки, мы об этом тоже будем говорить, которая, по сути, устанавливает право физических лиц на обжалование решения Евразийской комиссии в отношении тех штрафных мер за нарушение правил конкуренции, которые комиссия применяет в отношении физических лиц. В настоящее время это право в статуте не закреплено.
Встречу в Минске приурочили к 10-летию основания ЕАЭС. В 2014-м он зарождался как «союз трех» – Беларуси, России и Казахстана. Позже присоединились Армения и Кыргызстан. За годы существования ВВП «евразийской пятерки» прибавил 34 %. Значительно выросло и промышленное производство на просторах Евразийского экономического союза.