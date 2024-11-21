В Минске проходит международная конференция суда ЕАЭС

Суд Евразийского экономического союза и национальные суды стран-участниц должны действовать как одна команда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил председатель суда ЕАЭС Алексей Дронов, обращаясь к представителям Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Кубы, которые приехали в Минск на международную конференцию.

Это представители высших судебных органов, ученые и практикующие юристы. В течение двух дней в центре внимания будут вопросы применения правовых норм, таможенного регулирования, развития внутреннего рынка. Главная цель – выявить проблемные моменты и наметить пути их решения. Специалисты уверены, что давно назрела необходимость внесения поправок в Договор о ЕАЭС.