Орнитологи обвиняют людей в том, что птицы утрачивают свои инстинкты

Новости Беларуси. Последние дни осени действительно доказывают, что в страну вернулась зима. Пока комфортная и без сильных морозов. Но водоемы пусть медленно, но покрываются крепким льдом. Правда, от этого не совсем комфортно обитающим там птицам. Люди беспокоятся, что они погибнут и начинают их подкармливать.

Минчане:

— Конечно, подкармливаю. Может, плохо. Я не знаю, я не ветврач. Может, плохо делаем, а, может, и хорошо.

— Я с ребенком хожу на «Витьбу». Там подкармливаем, но зерном. Хлебом нежелательно кормить — вреден для здоровья диких птиц.

А вот орнитологи утверждают: в том, что птицы не желают покидать насиженные места виноваты сами люди. И в данном случае бездействие куда полезнее сомнительной помощи. Подкармливая пернатых, человек приручает их, и со временем птицы утрачивают свои инстинкты. Впрочем, есть у специалистов и другое объяснение не вполне обычному поведению пернатых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Бодунович, младший научный сотрудник лаборатории археологии Национальной Академии наук Беларуси:

Они намеренно идут на риск. Они занимают, остаются на зимовку, они остаются ближе к гнездовым территориям, и при наступлении благоприятной погоды они первыми прилетают на свой гнездовой участок и находятся в более выгодной ситуации.