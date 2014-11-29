Орнитологи обвиняют людей в том, что птицы утрачивают свои инстинкты

— Конечно, подкармливаю. Может, плохо. Я не знаю, я не ветврач. Может, плохо делаем, а, может, и хорошо.
— Я с ребенком хожу на «Витьбу». Там подкармливаем, но зерном. Хлебом нежелательно кормить — вреден для здоровья диких птиц.
А вот орнитологи утверждают: в том, что птицы не желают покидать насиженные места виноваты сами люди. И в данном случае бездействие куда полезнее сомнительной помощи. Подкармливая пернатых, человек приручает их, и со временем птицы утрачивают свои инстинкты. Впрочем, есть у специалистов и другое объяснение не вполне обычному поведению пернатых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Иван Бодунович, младший научный сотрудник лаборатории археологии Национальной Академии наук Беларуси:
Они намеренно идут на риск. Они занимают, остаются на зимовку, они остаются ближе к гнездовым территориям, и при наступлении благоприятной погоды они первыми прилетают на свой гнездовой участок и находятся в более выгодной ситуации.