МЧС проверяет противопожарное состояние домов и квартир белорусов

Новости Беларуси. В морозную погоду белорусы активно используют различные обогревательные приборы. В связи с этим спасатели намерены проверить противопожарное состояние домов и квартир. В первую очередь тех, кто относится к так называемой группе риска - это уклонисты от уплаты коммунальных платежей, люди, ведущие асоциальный образ жизни. Не останутся без внимания и те, кому нужна адресная социальная помощь - инвалиды и одинокие пенсионеры. Специалисты помогут им привести в безопасное состояние печи и электропроводку, установят автономные пожарные извещатели.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

В связи с усилившимися морозами я еще раз хочу напомнить, что в попытках согреть свое жилье необходимо использовать только сертифицированные электрообогреватели. Ни в коем случае не оставлять их без присмотра и не допускать перегрузки электросети. При использовании печного отопления необходимо проверить его исправность, также не допускать перекала печи.

Добавим: рейды сотрудников МЧС пройдут в рамках республиканской акции «Безопасное соседство!». Она стартует 27 января и продлится до 9 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.