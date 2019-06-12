Прямой эфир

Все ли пляжи безопасны для купания в Минске?

12 июня 2019 10:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Готовы ли пляжи к этому сезону, узнали в программе «Большой город».

Светлана Ермак, заместитель главного государственного санитарного врача г. Минска:
В этом году сезон только начался – с 1 июня. Специалисты центра гигиены и эпидемиологии проверили все пляжи, которые расположены как в Минске, так и за его пределами, которые непосредственно относятся к Минску. Ситуация благополучная, нестандартных проб не выявлено.

Все ли пляжи безопасны для купания в Минске?-1

В Минске пляжи не египетские, не песок, а скорее лес, трава и запросто можно подцепить клеща. Какая ситуация в городе?

Светлана Ермак:
На пляжах также было проведено энтомологическое обследование. На пляжах не было обнаружено клещей, но те территории, которые непосредственно прилегают к пляжам – это лесополосы, там, конечно, находят клещей. Мы об это информируем лесопарковое хозяйство для того, чтобы они устанавливали информационные таблички о том, чтобы люди знали о том, что там не такая благополучная ситуация, как на пляже.

# Отдых # общество # Светлана Ермак # Фотофакт # Места отдыха

Другие новости рубрики

Все новости
На Минском море появится первый инклюзивный пляж
12 июня 2019 10:22

На Минском море появится первый инклюзивный пляж

Бесплатное занятие по вейкбордингу предлагают на Минском море
12 июня 2019 10:19

Бесплатное занятие по вейкбордингу предлагают на Минском море

«Как ни странно, для минчан яхтинг после рабочего дня доступнее, чем для москвичей или киевлян»
12 июня 2019 10:19

«Как ни странно, для минчан яхтинг после рабочего дня доступнее, чем для москвичей или киевлян»