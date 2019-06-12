Все ли пляжи безопасны для купания в Минске?

Светлана Ермак, заместитель главного государственного санитарного врача г. Минска: В этом году сезон только начался – с 1 июня. Специалисты центра гигиены и эпидемиологии проверили все пляжи, которые расположены как в Минске, так и за его пределами, которые непосредственно относятся к Минску. Ситуация благополучная, нестандартных проб не выявлено.

В Минске пляжи не египетские, не песок, а скорее лес, трава и запросто можно подцепить клеща. Какая ситуация в городе?

Светлана Ермак:

На пляжах также было проведено энтомологическое обследование. На пляжах не было обнаружено клещей, но те территории, которые непосредственно прилегают к пляжам – это лесополосы, там, конечно, находят клещей. Мы об это информируем лесопарковое хозяйство для того, чтобы они устанавливали информационные таблички о том, чтобы люди знали о том, что там не такая благополучная ситуация, как на пляже.