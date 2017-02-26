МЧС предупреждает: оттепель резко уменьшила толщину льда

Новости Беларуси. Отвага или беспечность? Любители зимней рыбалки продолжают выходить на лед, несмотря на предупреждение МЧС. Февральская оттепель значительно сократила толщину льда. Местами она уже не достигает и нескольких сантиметров.

Но самые отчаянные по-прежнему отправляются забрасывать удочки, рискуя сами оказаться на крючке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федор Клюкач, председатель Минской городской организации ОСВОД:

Скоро лед будет таять более интенсивно. Он может быть и толстым, но опасным, уже в нем будут трещинки и по вертикали, и по горизонтали. Лед должен быть прозрачным – тогда он имеет прочность.

Напомним, безопасным считается лед, толщина которого не менее 7 сантиметров. В этом году уже шестеро рыбаков стали жертвами своей беспечности.