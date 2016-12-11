Гродненские расписные пряники для взрослых и детей от 3 лет скоро появятся на прилавках

Новости Беларуси. Расписные пряники научились делать в Гродно. Домики, снеговики, елочки и, конечно, главный символ наступающего года – все это из съедобного теста. Готовятся такие угощения по классическому рецепту, а вот форму, а главное, цвет им уже придают с новогодним оттенком. Это полностью ручная работа.

Каждое лакомство расписывают отдельно и только натуральными красителями. Вскоре эти пряники начнут поступать в магазины, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Елена Шихова, исполняющий обязанности начальника кондитерского участка гродненского предприятия по производству хлебобулочных изделий:

Этот пряник может подойти как подарок как взрослому, так и ребеночку, потому что там используются натуральные продукты, поэтому можно давать ребенку с 3 лет этот пряник. И он может украсить любой праздничный стол.