Декрет доказал свою эффективность: с момента подписания закона о тунеядцах прошло больше года

Четверть века пролетела с момента распада СССР, 8 декабря 1991 года было подписано соглашение в «Вискулях». И мы эту тему не оставим сегодня без внимания. Но для начала позволю напомнить, что в СССР существовала статья УК за тунеядство. Тех, кто не работает, в народе и сегодня зовут тунеядцами. Государство более корректно определило это явление как социальное иждивенчество.

И в апреле прошлого года Президент подписал декрет № 3, дабы побудить к труду тех, кто уклоняется, либо взыскать с них справедливый взнос в общую копилку, из которой финансируют социальные льготы и безопасность. Пользуешься бесплатно медициной? Отправляешь детей в бесплатную школу? Радуешься, что ножиком не пырнут во время вечерней прогулки? Тогда будь добр поддержать этот «коммунизм», хотя бы «ломаным грошом».

Система начала работать, но под раздачу попали и нетрудоспособные поневоле. Механизм потребовал тюнинга, как модно сейчас говорить, то есть, регулировки, настройки. С этой целью Президент Лукашенко провел совещание, а наш обозреватель Яна Шипко – собственное расследование.

Без выходных и праздников Валентина просыпается с первыми петухами. В ее трудовой нет записи о работе, но весь день расписан по минутам.

Столько живности вниманием не обойдешь – коровы, кролики, индюки, куры и даже свинки собственной селекции.

В семье уже и забыли, когда покупали в магазине что-то, кроме хлеба и сладостей. Кормит собственный огород и подворье.

Валентина Кразуйко, житель Могилевского района:

В сельсовете нашу семью знают. И нам, конечно, сразу дали справку, что у меня есть личное подсобное хозяйство, на котором мы выращиваем картошку, бурачки, морковку, зерно.

Официально не фермеры, но те, кто достаток семье обеспечивает своими руками. Владение земельным участком для ведения подсобного хозяйства – для местных властей причина веская для освобождения от уплаты налога.

Валентина Кразуйко:

На земле можно работать. С нее мы получаем пользу. А кто не хочет работать, естественно, это и есть тунеядцы. Мы работаем на земле, а почему они не могут? Врачи работают, они нас лечат. Они должны зарплату получать, а откуда должны?

Возмущение Валентины разделят все работающие белорусы, из чьей зарплаты автоматом идут отчисления в фонд соцзащиты. А кто не работает, тот не платит? Хотя и пользуется наравне со всеми социальными благами. Неоднозначная привилегия. Нивелировать такую несправедливость призван нашумевший декрет. Больше года прошло с момента подписания документа. Более 70 тысяч белорусов за это время получили вот такие извещения. Из них каждого пятого освободили от сбора. Большинство работают или учатся за границей или воспитывают детей до 7 лет.

Татьяна Родина, начальник отдела контроля за налогообложением физических лиц инспекции МНС Республики Беларусь по Советскому району Минска:

Бывают случаи, когда человек болеет, но при этом не работает. Он вправе обратиться в медицинское учреждение, получить заключение о том, что он находился на стационарном лечении либо на амбулаторном лечении. Если этот период будет больше 183 дней, он нам предоставит такое заключение, мы сможем предоставить ему льготы.

А сейчас появилось и еще одно исключение – спортсмены-члены национальных сборных и молодые люди на альтернативной службе. Именно по почте общается налоговая с потенциальными плательщиками так называемого налога на тунеядство. Однако есть и связь обратная. Желающие подсказать инспектору адресатов. Правда, анонимно.

Татьяна Родина:

Доброжелатели звонят, пытаются рассказать о своих соседях, о родственниках, о том, кто не работает. Мы проверяем такие сведения.

Впрочем, проверяется и без того каждый потенциальный социальный иждивенец. На начальном этапе промахов не избежать. Так, несколько случаев, когда извещения отправили мамам-декретницам и даже умершим людям. База ведь создается с чистого листа. И тут же сверяется с актуальной информацией. Корректировки вносит сама жизнь. В мониторинге участвуют около 30 госорганов и более 80 тысяч организаций. На момент принятия декрета в стране насчитывалось порядка 400 тысяч неработающих граждан в полном расцвете сил. Если пока многим из них приглашение в налоговую не пришло, радоваться рано. Работа над созданием базы уклонистов продолжается. Механизм только предстоит отшлифовать. А декрет меж тем доказал свою эффективность. Причем на первый план выходят аспекты даже не экономические, а социальные.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня здесь больше настораживает и беспокоит не то, что они приходят в здравоохранение, льготы получают определенные, бесплатное обслуживание. Меня больше всего волнует реакция людей на бездельников. Я с советских времен помню и знаю, сталкивался с таким: кто-то работает, а кто-то просто отдыхает. И как трудяги на это реагировали. Меня в этом процессе волнует то, что человек, могущий работать, не инвалид, не ограниченных способностей, возможностей, он должен работать.

Задача найти такой едва ли не индивидуальный подход стоит сейчас перед исполнителями декрета. Чтобы ненароком не отнести к тунеядцам человека, не разобравшись в жизненных обстоятельствах.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Всякие бывают жизненные ситуации. Произошло ДТП, кто-то попал в больницу, кто-то не может по объективным причинам. Поэтому местным органам власти и предоставлено такое право. Я считаю, что это очень хорошая норма, которая позволит сегодня более справедливо применять нормы декрета к гражданам нашей страны.

Расстались на данный момент с 20 базовыми (360 рублей) уже 9,5 тысяч человек. Меж тем, центры занятости в прошлом году переживали наплыв желающих стать на учет. Нельзя снимать со счетов тех, кто обратился для галочки, все лучше, чем в рядах иждивенцев. Но для многих резонансный документ, как бы то ни было, стал стимулом работу реально найти.

Тамара Курганская, начальник межрайонного отдела трудоустройства:

Занимаются поиском работы некоторые более активно, некоторые менее активно. Но люди занимаются поиском работы.

Валерий Уланцев, безработный:

Каждый человек должен вносить свою лепту и помогать государству.

Валерий полгода «охотится» за желаемой вакансией. А вот его коллега по несчастью заглянул на авось. Кому повезет больше? Впрочем, на рынке труда сейчас на каждого безработного – 1 вакансия. Было бы желание.

В этой могилевской семье ради воспитания дочки Юлия готова отложить карьеру. Домохозяйство считает тоже работой.

Юлия Савицкая, житель Могилева:

Мой день полностью расписан. Утром мы идем в садик. Потом я занимаюсь уборкой, готовкой, глажкой. Вечером забираю ребенка из сада, и мы идем в бассейн. Я не считаю себя тунеядцем, потому что у меня пока нет времени выйти на работу.

Впрочем, пока Полине не исполнилось семи лет, на работу можно не спешить. От налога такие мамы освобождены. А вот Наталью мы встретили в налоговой инспекции. И хотя представляться не захотела, но призналась: извещение не проигнорировала – дело совести.

Наталья:

Весь 2015 год я не работала. У меня двое детей. Они учатся в разные смены. Я должна уделять им внимание. После школы они посещают кружки. На содержание этих кружков, на оплату зарплаты преподавателям должны выделяться какие-то средства. Если человек не работает, не вносит свой вклад, пусть раз в году и заплатит эти 3 миллиона 600 тысяч – это за 2015 год. Ничего страшного.

А пока в Беларуси нововведение «обкатывали», к нашему опыту присмотрелись соседи. Казахстан и Россия выступили с подобными инициативами. Россияне даже просчитали: за счет социальных иждивенцев можно восполнить дыру в пенсионной копилке.

Олег Ильин, директор агентства стратегического и экономического развития:

Подобный налог станет стимулом. Часть безработных уйдет в легальное поле. Станет шагом в борьбе с серой экономикой.

Дедлайн оплаты налога – 20 февраля. Кто в этом году не работал, избежать его уже не удастся. А вот на будущий год есть повод задуматься.