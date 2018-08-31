«Мажоры могут ещё пристроиться и покайфовать: на красный проехать по проспекту». О ДТП со «скорыми»

Это ДТП произошло в Бресте. Водитель иномарки, выезжая из двора, не заметил «скорую» на полном ходу. Обе стороны отделались кузовным ремонтом. Жлобин. Легковушка, казалось бы, на невысокой скорости таранит спецмедтранспорт.

Этого было достаточно, чтобы погиб пациент, а медики попали в реанимацию. А это уже Минск. Водитель кроссовера, якобы, не замечает несущийся на вызов реанимобиль. Дождался ли помощи вызвавший его человек – история умалчивает.

Каждый год в Беларуси за кадром остаются десятки ДТП с участием машин скорой помощи. В столице учреждения здравоохранения обеспечивает подвижным составом «Минсксанавтотранс». В любое время суток около 150 автомобилей предприятия готовы выехать на вызов. Но далеко не всегда медики и оперативность – это слова-синонимы.

Сергей Седельник, заместитель директора по перевозкам КУП «Минсксанавтотранс»:

Когда совершается ДТП, автомобиль должен оставаться на месте совершения ДТП. Вызывается другой автомобиль с другой бригадой. Время его доезда может составлять 10-15 минут. Автопарк предприятия насчитывает около 600 машин. Помимо «скорой», это – автомобили медпомощи, микроавтобусы и грузовики. Ни одно авто не выедет в город просто так, у каждого есть миссия, которая зачастую может спасти чью-то жизнь. Однако не все участники дорожного движения это понимают.

По традиции, осень – далеко не самое спокойное время для водителей машин скорой помощи. Дорожные артерии города заполняют те, кто успел получить за лето права, вернулся из отпуска или приехал из деревни. Ещё одна категория – студенты. Один из представителей «поколения некст» – Дмитрий Дробов. Дмитрий Дробов, студент Белорусского гсударственного экономического университета:

Количество машин у студентов возросло, и вот как я приезжаю в универ – много людей на машинах. Но, в основном, это – машины родителей. Как выяснилось, пропуск спецтранспорта далеко не всегда становится приоритетной задачей обеспеченной молодежи.

Дмитрий Дробов:

Есть процент. Маленький, 20%, которые понимают, что у кого-то дела плохи, а, в основном, это – мажоры, которые могут ещё за «скорой» пристроиться и покайфовать. На красный сигнал проехать по проспекту. За 6 месяцев этого года права в Минске получили без малого 10 тысяч человек. Из них 4 уже успели стать виновниками ДТП. Как показывает практика, первые километры у начинающих водителей нередко связаны с амнезией в области правил дорожного движения. Хотя, пункт о пропуске машин с включёнными спецсигналами не такой уж и большой.