Удобная инфраструктура и 20 кабинетов для творческого развития: в Брестской области открыли самый большой детский сад

Новости Беларуси. Самый большой детский сад в Брестской области распахнул свои двери для 350 малышей накануне нового учебного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трехэтажное здание возвели в микрорайоне, где проживает много молодых семей. В саду также будут работать больше 20 кабинетов для творческого развития – компьютерный, хореографический и сенсорный классы, а также кабинет интерактивной работы.

Ирина Пашкевич, житель Бреста:

Очень хорошо, что рядом с домом и есть возможность в шаговой доступности привести ребенка, забрать.

Юлия Малич, житель Бреста:

Очень много игрушек для детей. В других садиках такого нет. Большие группы. Все новое, красивое. Столовая большая, зал музыкальный. Все удобно и красиво.

Сад рассчитан на 19 групп. В четырех будут заниматься дети с особенностями психофизического развития, еще одна группа для малышей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для них созданы условия безбарьерной среды.

Татьяна Игнатюк, заведующий ясли-садом №7 г. Бреста:

Вообще это очень хорошо, когда обычные дети и дети с особенностями развития находятся в одном детском саду. Развивается у них толерантность, доверие, взаимопомощь. Только так мы можем здоровое общество сформировать. С маленького дети приучаются помогать друг другу.