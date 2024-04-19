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МАЗ запустит новый завод по производству пассажирского транспорта в начале 2025-го

19 апреля 2024 17:32
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В первом квартале 2025 года МАЗ запустит новый завод по производству пассажирского транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это позволит нарастить мощности предприятия и увеличить выпуск продукции в два раза.

МАЗ запустит новый завод по производству пассажирского транспорта в начале 2025-го-1

Сегодня, 19 апреля, строящийся объект посетил мэр столицы Владимир Кухарев. Сейчас идет возведение перекрытий, завершают фундаментные работы, готовят площадку для приема оборудования и дальнейшего монтажа. В ближайшей перспективе – провести обшивку зданий и завершить кровельные работы. Сейчас на объекте задействовано порядка 200 человек. Работают без выходных в две смены.

МАЗ запустит новый завод по производству пассажирского транспорта в начале 2025-го-4

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Минский автомобильный завод успешно отработал первый квартал, выполнил все доведенные показатели, выполняет все задачи, поставленные правительством, Министерством промышленности во втором квартале. Собираем технику в указанные сроки, максимально стараемся реализовывать экспортные контракты и обеспечивать свое присутствие на рынках дальней дуги.

МАЗ запустит новый завод по производству пассажирского транспорта в начале 2025-го-7

На новой производственной площадке будут выпускать газовые, дизельные и электрические автобусы. Их будут реализовывать как на внутреннем, так и внешнем рынках.

# Предприятия Беларуси # общество # Валерий Иванкович

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