Специалисты ТЦСОН Минского района разработали проект «Семейная гостиная «Гестия»

Проект представляет собой информационную площадку, где собраны все необходимые контакты специалистов, которые могут помочь справиться с той или иной жизненной ситуацией. Это психологи, наркологи, юристы и врачи. Также на сайте представлена и вся информация о социальных центрах, расположенных на территории Минской области. Адреса, возможная связь и досуг. А для тех, кто хочет справиться с проблемой в одиночку, в помощь полезные материалы, памятки и советы.

Алена Борисенкова, специалист по социальной работе ТЦСОН Минского района:

В первую очередь «Семейная гостиная «Гестия» была создана для помощи семьям. А иногда, когда ты оказываешься в трудной жизненной ситуации, не всегда ты сразу можешь найти ответ на свой вопрос либо какого-то специалиста. Наша гостиная соединяет в себе всю информацию, то есть ты, заходя на нее, можешь найти и специалиста, и адрес, и ссылку, и ответ на свой вопрос. Создан методический блок, в котором разные статьи, разные тренинги, помощь, буклеты. И любой человек, работающий в центре или в школе, может зайти, использовать эту информацию для себя либо для своей работы.

Такая площадка позволит повысить уровень информированности среди населения и создать прочную межведомственную связь со всеми структурами и субъектами профилактики.