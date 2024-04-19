Лучшего спасателя-высотника МЧС выбрали в Минске

Лучшего спасателя-высотника подразделений по чрезвычайным ситуациям выбирают в столице. В Минске проходит республиканский конкурс МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Победитель – Евгений Стародуб из Могилевского областного управления МЧС. В групповом зачете лучшим стало Гродненское областное управление МЧС. Чтобы продемонстрировать профессиональное мастерство, приехали спасатели из всех регионов Беларуси. Всего 10 команд МЧС, две из них представляли Университет гражданской защиты. В каждой по четыре человека. Конкурсная программа включала два этапа: промышленный альпинизм и подъем на высотное здание.

Александр Клетаница, представитель команды Брестского областного управления МЧС:

В данном конкурсе в третий раз на этой базе. Три раза становился лучшим спасателем-высотником, занимаемся мы на протяжении всего года, целенаправленно под эти соревнования – последний месяц.





Сергей Новик, начальник главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

Каждый раз добавляем что-то новенькое. Только сильнейшие спасатели здесь оказываются, они проходят отбор у себя в регионах. Непросто попасть в команду, я скажу, что в каждом областном управлении около десяти человек примерно такого уровня подготовки. Как правило, побеждает сильнейший. Проходит отбор, приезжают сюда ребята и соревнуются между собой. Все, конечно, хотят победить.