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Лучшего спасателя-высотника МЧС выбрали в Минске

19 апреля 2024 17:31
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Лучшего спасателя-высотника подразделений по чрезвычайным ситуациям выбирают в столице. В Минске проходит республиканский конкурс МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лучшего спасателя-высотника МЧС выбрали в Минске-1

Победитель – Евгений Стародуб из Могилевского областного управления МЧС. В групповом зачете лучшим стало Гродненское областное управление МЧС. Чтобы продемонстрировать профессиональное мастерство, приехали спасатели из всех регионов Беларуси. Всего 10 команд МЧС, две из них представляли Университет гражданской защиты. В каждой по четыре человека. Конкурсная программа включала два этапа: промышленный альпинизм и подъем на высотное здание.

Лучшего спасателя-высотника МЧС выбрали в Минске-4

Александр Клетаница, представитель команды Брестского областного управления МЧС:
В данном конкурсе в третий раз на этой базе. Три раза становился лучшим спасателем-высотником, занимаемся мы на протяжении всего года, целенаправленно под эти соревнования  последний месяц.

Лучшего спасателя-высотника МЧС выбрали в Минске-7



Сергей Новик, начальник главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:
Каждый раз добавляем что-то новенькое. Только сильнейшие спасатели здесь оказываются, они проходят отбор у себя в регионах. Непросто попасть в команду, я скажу, что в каждом областном управлении около десяти человек примерно такого уровня подготовки. Как правило, побеждает сильнейший. Проходит отбор, приезжают сюда ребята и соревнуются между собой. Все, конечно, хотят победить.

Конкурс проходит в 11 раз. Стоит задача выявить наиболее профессионально подготовленных специалистов.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Новик

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