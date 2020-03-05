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Извлекают и прессуют мусор любого размера. Во дворах Минска заработают современные мусоровозы МАЗ

05 марта 2020 18:49
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Новости Беларуси. Новые мусоровозы вскоре появятся во дворах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Извлекают и прессуют мусор любого размера. Во дворах Минска заработают современные мусоровозы МАЗ-1

От предыдущих моделей новинки отличаются повышенной грузоподъемностью. За рейс машина способна вывезти на полигон почти 8,5 тонн мусора. Новшество позволит коммунальщикам сэкономить время и деньги, затраченные на сортировку отходов.

Извлекают и прессуют мусор любого размера. Во дворах Минска заработают современные мусоровозы МАЗ-4

Автомобиль может извлекать мусор из контейнера любой формы и размера. Специальные механизмы прессуют отходы под высоким давлением. Сейчас мусоровозы изготавливают на заводе в Могилеве, но вскоре появятся в Минске и в других городах страны.

Извлекают и прессуют мусор любого размера. Во дворах Минска заработают современные мусоровозы МАЗ-7

Юрий Пивоваров, начальник управления ОАО «МАЗ»:
Мы планируем порядка 60 единиц как минимум поставить только в Республике Беларусь.

Извлекают и прессуют мусор любого размера. Во дворах Минска заработают современные мусоровозы МАЗ-10

# МАЗ # общество # Юрий Пивоваров # Фотофакт

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