Матвиенко: соглашения, достигнутые в рамках Форума регионов, выполняются и даже перевыполняются

Соглашения, достигнутые в рамках форума регионов Беларуси и России, выполняются и даже перевыполняются. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России. В Минске Валентина Матвиенко не только приняла участие в ВГС, но и посетила ряд промышленных и социальных объектов. В частности, компанию «Горизонт», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это предприятие – традиционный партнер для российских организаций, преимущественно торговой и банковской сферы. Так, 80 % экспорта холдинга приходится именно на регионы России. Сегодня приоритетным направлением является создание начинки для умного транспорта: не только автомобильного, но также железнодорожного и водного. Развитию данного инновационного направления посвящена союзная программа «Интелавто», в 2024 году партнерская сторона выделила на ее реализацию более 740 миллионов российских рублей.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России: Производство бытовой техники, электроника, суперновые разработки – это, безусловно, требует поддержки, и в том числе финансовой, со стороны Союзного государства, что и реализуется на этом предприятии. Это хорошее подспорье, подмога в обмене опытом, взаимодействии, сотрудничестве.

Юрий Предко, генеральный директор управляющей компании холдинга «Горизонт»:

Электроника является движущей темой даже в автопроме. Поскольку электроника, вы сами наблюдаете, с какой скоростью меняются телефоны и все остальное. Каждый год новые изделия. Мы должны быть в тренде, с этой скоростью двигаться. Программа нацелена на то, чтобы авто стали достаточно умными и наши отечественные, которые у нас в производстве, которые разрабатываются.

Беларусь и Россия серьезно продвинулись в плане импортозамещения. Это видно по представленным сегодня образцам, а также спросу на них не только на рынке Союзного государства, но и других стран Содружества. Лидирующая позиция Беларуси стала возможна благодаря сохраненным компетенциям со времен Советского Союза и их развитию талантливыми молодыми специалистами.