Это может сигнализировать о раке щитовидной железы! Врач рассказала, на какие симптомы нужно обратить внимание

Щитовидная железа – это небольшой орган, расположенный на передней поверхности шеи под гортанью. Его главная функция – выработка и выделение в кровь гормонов, играющих важную роль в регуляции обмена веществ в организме. Однако, как и любой другой орган, щитовидная железа подвержена различным заболеваниям, включая рак.

Нина Сентюрова, врач-эндокринолог клиники «Мерси»:

Раков щитовидной железы существует несколько: папиллярный, фолликулярный, медуллярный, низкодифференцированный. Самый частый из раков щитовидной железы – это папиллярный. Исходя из того, что изначально идет какой-то узел или образование в щитовидной железе, потом узловой зоб, процент небольшой, в среднем 2-5 % от узловой патологии. Такой вид рака считается третьим по частоте среди всех злокачественных опухолей у женщин. Проявление рака щитовидной железы может быть различным и зависит от стадии заболевания. На начальных стадиях он может протекать бессимптомно или с минимальными признаками, такими как увеличение размера щитовидки, затрудненное глотание и чувство давления в шее. Нина Сентюрова:

Выявляется какой-то узел в щитовидной железе, но для того, чтобы его выявить, человек должен попасть на УЗИ щитовидной железы. Показанием является пальпация, может быть радиологический анамнез, облучение на область головы и шеи. По результатам УЗИ определяет: отправлять на биопсию или нет.

Исследования показывают, что количество случаев рака щитовидной железы у жителей, проживающих вблизи зоны отчуждения после Чернобыльской катастрофы, значительно выше, чем в других регионах. Инцидент привел к выбросу большого количества радиоактивных веществ. Поэтому людям, которые подверглись радиационному воздействию, стоит быть особенно внимательными. Нина Сентюрова:

Сегодня доступность УЗИ огромная, запущенных форм практически нет. Чаще всего это маленькие узелочки, которые не успели спрогрессировать. Клинически, если человека беспокоит какое-то уплотнение или увеличение в области щитовидной железы, или появляется вдруг осиплость голоса, беспричинный кашель, есть смысл обратиться к специалистам, сделать УЗИ щитовидной железы. Вероятность излечения рака щитовидной железы при ранней диагностике и умеренной степени злокачественности опухоли достигает 90%. Диагностика считается одним из важнейших этапов в борьбе с этим заболеванием.