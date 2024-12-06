Это может сигнализировать о раке щитовидной железы! Врач рассказала, на какие симптомы нужно обратить внимание
Щитовидная железа – это небольшой орган, расположенный на передней поверхности шеи под гортанью. Его главная функция – выработка и выделение в кровь гормонов, играющих важную роль в регуляции обмена веществ в организме. Однако, как и любой другой орган, щитовидная железа подвержена различным заболеваниям, включая рак.
Нина Сентюрова, врач-эндокринолог клиники «Мерси»:
Раков щитовидной железы существует несколько: папиллярный, фолликулярный, медуллярный, низкодифференцированный. Самый частый из раков щитовидной железы – это папиллярный. Исходя из того, что изначально идет какой-то узел или образование в щитовидной железе, потом узловой зоб, процент небольшой, в среднем 2-5 % от узловой патологии.
Такой вид рака считается третьим по частоте среди всех злокачественных опухолей у женщин. Проявление рака щитовидной железы может быть различным и зависит от стадии заболевания. На начальных стадиях он может протекать бессимптомно или с минимальными признаками, такими как увеличение размера щитовидки, затрудненное глотание и чувство давления в шее.
Нина Сентюрова:
Выявляется какой-то узел в щитовидной железе, но для того, чтобы его выявить, человек должен попасть на УЗИ щитовидной железы. Показанием является пальпация, может быть радиологический анамнез, облучение на область головы и шеи. По результатам УЗИ определяет: отправлять на биопсию или нет.
Исследования показывают, что количество случаев рака щитовидной железы у жителей, проживающих вблизи зоны отчуждения после Чернобыльской катастрофы, значительно выше, чем в других регионах. Инцидент привел к выбросу большого количества радиоактивных веществ. Поэтому людям, которые подверглись радиационному воздействию, стоит быть особенно внимательными.
Нина Сентюрова:
Сегодня доступность УЗИ огромная, запущенных форм практически нет. Чаще всего это маленькие узелочки, которые не успели спрогрессировать. Клинически, если человека беспокоит какое-то уплотнение или увеличение в области щитовидной железы, или появляется вдруг осиплость голоса, беспричинный кашель, есть смысл обратиться к специалистам, сделать УЗИ щитовидной железы.
Вероятность излечения рака щитовидной железы при ранней диагностике и умеренной степени злокачественности опухоли достигает 90%. Диагностика считается одним из важнейших этапов в борьбе с этим заболеванием.
Наталья Нефагина, заведующий клинической лабораторной диагностикой клиники «Мерси»:
Золотым стандартом для подтверждения рака узловой формы является цитологическое морфологическое исследование, для того чтобы отличить рак или просто доброкачественное образование, берется пункция и делается цитологическое исследование, чтобы оценить морфологическую структуру клеток, которые взяли из пунктата. Существуют еще лабораторные тесты, которые определяются по сыворотке крови. Это тироксин, трийодтиронин, тиреотропный гормон, тиреоглобулин. Тиреоглобулин является онкомаркером для щитовидной железы, при его повышенных состояниях – это подтверждение того, что идет недоброкачественный процесс в щитовидке.
Своевременное обращение к специалисту и комплексное лечение позволяют достичь благоприятных результатов и увеличить шансы на выздоровление. Помните, что для профилактики рака щитовидной железы важно регулярно проходить осмотр у врача-эндокринолога, контролировать состояние щитовидной железы и обращаться за медицинской помощью при появлении любых подозрительных симптомов.
Нина Сентюрова:
В нашей стране рак щитовидной железы самый частый вид папиллярный, он полностью излечим, люди не умирают от него. Человек будет потом наблюдаться пожизненно, будет принимать таблеточку, если нет органа. Женщины беременеют, рожают, создают семьи. Если человека беспокоит что-то в области щитовидной железы, в области шеи – плановый осмотр врача-эндокринолога, УЗИ щитовидной железы будет профилактически полезно.
*На правах рекламы.