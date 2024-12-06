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Товарооборот Минской области и Китая за 2024 год ожидается на уровне 2,5 млрд долларов

06 декабря 2024 13:43
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Ориентация на Восток в поддержку стратегического сотрудничества. Минская область развивает торгово-экономические и гуманитарные отношения с регионами Китая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Товарооборот Минской области и Китая за 2024 год ожидается на уровне 2,5 млрд долларов-2

По итогам года двусторонний товарооборот ожидается на уровне 2,5 миллиарда долларов. Сферы интересов – мясомолочная продукция, машиностроение, а также медицинское оборудование. Особый статус партнерства накануне подтвердила и престижная международная награда, которую получил центральный регион на форуме городов-побратимов. Он прошел в китайском Куньмине. Мероприятие собрало более 700 представителей местных властей из 11 стран мира.

Товарооборот Минской области и Китая за 2024 год ожидается на уровне 2,5 млрд долларов-4

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:
Мы действительно получили вот эту высокую награду за наше сотрудничество с китайскими регионами, в первую очередь с Гуандун и Чунцин. У нас с этими провинциями 10 лет взаимодействия. Несколько раз наши предприятия («Слуцкий сыродельный», «Первый молочный») посещали провинции, провели переговоры. Есть реальные контракты на поставку нашей продукции, кроме того, «Слуцкий мясокомбинат» активно работает на китайском рынке.

Отметим также – в январе 2025-го белорусско-китайским дипломатическим отношениям будет 33 года.

# Денис Курленко # Международное сотрудничество # Беларусь-Китай

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