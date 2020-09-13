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Сергей Шабовта: думающая часть украинского общества поражается откровенному вмешательству во внутренние дела Беларуси

13 сентября 2020 17:16
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Игорь Позняк, СТВ:
В программе «Неделя» на СТВ на связи из Киева эксперт Украинского института политики Сергей Шабовта.  

Сергей Шабовта: думающая часть украинского общества поражается откровенному вмешательству во внутренние дела Беларуси-1

Действия некоторых представителей украинского политического истеблишмента нас откровенно удивляют. Что вы думаете об этом?  

Сергей Шабовта, эксперт по вопросам безопасности Украинского института политики:
Вы знаете, к сожалению, какой-то общественной экзальтации я не чувствую вокруг себя. На самом деле, с одной стороны та думающая часть украинского общества, к которой я и себя где-то с надеждой отношу, поражается откровенному вмешательству в ваши внутренние дела в формате заявлений президента Украины, в проявлении позиции ряда депутатов Верховной Рады, которые посчитали возможным заявиться туда, обмотавшись во флаги, имеющие совсем дурную историю по отношению к современной Беларуси.

Даже позиция киевского мэра, который посчитал возможным на фронтоне самого здания на Крещатике вывесить огромный бело-красно-белый флаг – это возмущает, потому что в таких проявлениях мы видим и чувствуем не столько проблему Беларуси, сколько еще больше чувствуем проблему Украины, которая, к сожалению, абсолютно зависима от внешнего управления. Мы понимаем, что это и есть проявление в том числе и в таких формальных поступках тех или иных политических деятелей.  

Игорь Позняк:
Сергей, в Беларуси очень много украинцев, которые знают, что такое майдан, которые знают, как это начинается и чем это может закончиться. И за спокойствием и безопасностью они ехали именно в Беларусь. Для них сейчас эдакое дежавю получается?  

Сергей Шабовта: думающая часть украинского общества поражается откровенному вмешательству во внутренние дела Беларуси-4



Сергей Шабовта:
Дежавю – это очень мало сказать, потому что на самом деле та часть украинского общества, которая абсолютно не приняла, скажем, события на майдане как свои, и тем более с ужасом проживает уже шесть лет последствия этого псевдореволюционного взрыва. Она просто как кальку видит и вспоминает очень многие фрагменты того, как происходила и как манипулировалась и выстраивалась определенная конструкция на майдане, после него. Попытки, шаги и сценарные приемы абсолютно повторяемы.

Повторюсь, даже за шесть лет в памяти у тех, с кем я общаюсь и поддерживаю отношения, никаким образом не стерся этот ужас, потому что мы видели, как уничтожалась страна, и мы, к сожалению, прогнозировали развитие этих всех результатов.

И, конечно, когда мы вдруг увидели попытку создать подобный клон буквально через границу с нами, тем более в стране, по отношению к народу которой я и все мое окружение испытывали и будем испытывать не то что дружбу, а самые теплые человеческие отношения, потому что нас так много связывает в этой истории, что это просто описать словами невозможно.     

Матеуш Пискорский: осуществлялись три основных вида поддержки на разных стадиях беспорядков в Беларуси после выборов (читать далее).   

# Акции протеста # общество # Сергей Шабовта # Игорь Позняк # Фотофакт

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