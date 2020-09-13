Сергей Шабовта: думающая часть украинского общества поражается откровенному вмешательству во внутренние дела Беларуси

Игорь Позняк, СТВ:
В программе «Неделя» на СТВ на связи из Киева эксперт Украинского института политики Сергей Шабовта.
Игорь Позняк, СТВ:
В программе «Неделя» на СТВ на связи из Киева эксперт Украинского института политики Сергей Шабовта.
Действия некоторых представителей украинского политического истеблишмента нас откровенно удивляют. Что вы думаете об этом?
Сергей Шабовта, эксперт по вопросам безопасности Украинского института политики:
Вы знаете, к сожалению, какой-то общественной экзальтации я не чувствую вокруг себя. На самом деле, с одной стороны та думающая часть украинского общества, к которой я и себя где-то с надеждой отношу, поражается откровенному вмешательству в ваши внутренние дела в формате заявлений президента Украины, в проявлении позиции ряда депутатов Верховной Рады, которые посчитали возможным заявиться туда, обмотавшись во флаги, имеющие совсем дурную историю по отношению к современной Беларуси.
Даже позиция киевского мэра, который посчитал возможным на фронтоне самого здания на Крещатике вывесить огромный бело-красно-белый флаг – это возмущает, потому что в таких проявлениях мы видим и чувствуем не столько проблему Беларуси, сколько еще больше чувствуем проблему Украины, которая, к сожалению, абсолютно зависима от внешнего управления. Мы понимаем, что это и есть проявление в том числе и в таких формальных поступках тех или иных политических деятелей.
Игорь Позняк:
Сергей, в Беларуси очень много украинцев, которые знают, что такое майдан, которые знают, как это начинается и чем это может закончиться. И за спокойствием и безопасностью они ехали именно в Беларусь. Для них сейчас эдакое дежавю получается?
Сергей Шабовта:
Дежавю – это очень мало сказать, потому что на самом деле та часть украинского общества, которая абсолютно не приняла, скажем, события на майдане как свои, и тем более с ужасом проживает уже шесть лет последствия этого псевдореволюционного взрыва. Она просто как кальку видит и вспоминает очень многие фрагменты того, как происходила и как манипулировалась и выстраивалась определенная конструкция на майдане, после него. Попытки, шаги и сценарные приемы абсолютно повторяемы.
Повторюсь, даже за шесть лет в памяти у тех, с кем я общаюсь и поддерживаю отношения, никаким образом не стерся этот ужас, потому что мы видели, как уничтожалась страна, и мы, к сожалению, прогнозировали развитие этих всех результатов.
И, конечно, когда мы вдруг увидели попытку создать подобный клон буквально через границу с нами, тем более в стране, по отношению к народу которой я и все мое окружение испытывали и будем испытывать не то что дружбу, а самые теплые человеческие отношения, потому что нас так много связывает в этой истории, что это просто описать словами невозможно.
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