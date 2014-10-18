Древнегреческие музы на фасаде минского телецентра: почему их запретили в СССР и когда они все-таки появятся

В конце 40-х годов восстанавливать послевоенную столицу приезжает талантливый российский архитектор Роман Михайлович Гегарт. По его уникальным проектам в городе появляются ГУМ, здание Белглавэнерго, Белорусская консерватория.

С именем этого архитектора связано и рождение первого минского телецентра. Его строительство началось в 1953 году на улице Мопра, 6 (название расшифровывалось как Международная организация помощи борцам революции). Ныне это Коммунистическая.

Минский телекомплекс одобрил министр связи СССР Псурцев. Трудились два года, учитывали передовые отечественные технологии телевизионного и звукового оборудования. Чертежи разрабатывал коллектив «Белгоспроекта» во главе с Гегартом.

По первоначальной идее, должен был появиться шикарный ансамбль с балюстрадой на набережную Свислочи и арками на уровне второго этажа.

Телецентр венчала пара трудящихся. Работников и гостей встречала въездная брама, внутри удивляли расписные потолки, а колонны украшали изящные скульптуры муз искусства. Однако роскошь осталась лишь на бумаге.

В 1955 году во время строительства телецентра вышел указ об отмене украшательств в архитектуре. Так, эксклюзивному проекту предпочли строгий вариант со скромными карнизами.

А вот на телебашню не пожалели средств. Сегодня это один из символов Минска, столичная Эйфелева. Конструкцию монтировали из 8-метровых труб, изготовленных в Челябинске. Завершалась она антенной и шпилем.

192 метра ввысь. Однако в ходе создания республиканской радиотелефонной связи высоту башни снизили на 40 метров, но от этого она не потеряла свою притягательность, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

1 января 1956 года диктор Тамара Бастун встретила первых зрителей и началась трансляция Республиканской телевизионной студии.

Сегодня трудно представить, что ведущие работали без суфлера, учили наизусть все тексты и не пользовались помощью стилистов. Вещание было всего три дня в неделю: по пятницам и выходным. В основном показывали киножурналы, фильмы, концерты и телеспектакли. Однако оценить дебют Тамары Бастун смогли лишь пятеро обладателей телевизоров, причем двое из них были в студии.

Уже к 1974 году телецентр переходит на цветное вещание и начинается совсем другая история. Символично, что ровно спустя 45 лет, 1 января 2001 года, в этом здании в эфир впервые вышел телеканал «Столичное телевидение».

Родной дом телевизионщиков ожидает новая жизнь по старому сценарию Романа Гегарта. Идею замечательного архитектора планируют воскресить и превратить телецентр в настоящий дворец. Украшать колонны будут скульптуры древнегреческих муз искусства.

Воплотить мечту Гегарта в реальность решил архитектор Вячеслав Михайлович Чернатов. Он привлек к проекту талантливого художника-скульптора Дениса Кондратьева, чьи выставочные станковые работы полюбились белорусам.

Денис Кондратьев, художник, скульптор:

Почему музы? Потому что само телевидение охватывает фактически все сферы деятельности человека, само является одним из видов искусства, покровительницей искусств: театра, литературы. Даже Урания – муза астрономии – в связи с технологиями, с тем, что спутники летают у нас, передают различные сигналы, поэтому и она здесь к месту.

Фасад телецентра станет своеобразным «Парнасом» для дочерей Зевса.

9 скульптур богинь пропишутся сверху на колоннах. Мельпомена и Талия – музы трагедии и комедии – будут красоваться вместе, остальных установят по одной на каждой колонне.

Скульптуры высотой от 2,5 до 3 метров будут выполнены из бетона. Сейчас идет пластический поиск.

Летящая туника, лавровый венок, восковая табличка и палочка для письма. Прекрасная история началась со старшей дочери Зевса Каллиопы. Муза эпической поэзии и красноречия – истинное воплощение журналистики.

Денис Кондратьев, художник, скульптор:

Представьте, если взять скульптуру, которую я сделал, и отрезать часть плеча, часть колена. Она, может быть, приобретет некий авангардный вид, но в тоже время будет чувствоваться, что ее покалечили. После того, как я увидел этот проект, у меня есть такое ощущение, когда я прохожу мимо здания телецентра, ощущение, что он купирован. Ведь архитектура на нас влияет постоянно. Это, конечно, не гарантия того, что человек сразу перевоспитается, станет умным, но это условия, при которых человек растет духовно прежде всего.

Пожелаем творческой команде архитекторов и скульпторов вдохновения и ждем преображения телецентра. В наряде от Гегарта он, несомненно, будет неотразим.