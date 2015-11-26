Жалоба на интернет-магазин: мастер по ремонту взял деньги и не выдал чек за работу

Недавно одна китайская супружеская пара спрятала в домашней плите пакет с деньгами. Скоро женщина забыла об этом и разожгла в плите огонь. 100 000 юаней, а это почти 16 тысяч долларов, за несколько минут вылетели в трубу. Героиня этого сюжета, решив воспользоваться духовкой, точнее, duhovka.by лишилась не только денег, но и веры в человеческую порядочность. Ольга Пискарева, корреспондент СТВ, о женской доверчивости.

Народная пословица гласит: «Плохая жена на кровати валяется, а добрая у плиты согревается». Минчанка Наталья в конце октября обнаружила, что не может согреться у своей кухонной плиты. Духовка не включалась.

Наталья Люкова:

Духовкой я пользуюсь не так часто. Но просто случилось так, что мне нужно было ей срочно воспользоваться, потому что у нас были крестины нашего ребенка. Я стала проверять духовку, она не работает.

Наталья взялась за проблему решительно и после недолгих поисков в Интернете нашла сайт duhovka.by. Скоро порог квартиры переступил вежливый мужчина.

Наталья Люкова:

После осмотра духовки, мастер сделал вывод, что проблема в удлинителе и сказал его заменить. За эту услугу он взял 310 тысяч, не выдав чека.

И вот тогда Наталья задумалась. А за что, собственно, она отдала столько денег? За подключение плиты через другой удлинитель? К женщине пришло понимание, что в этот день лапшу готовила не она, а для нее, причем незнакомый мужчина. Подозрительно. Поэтому...

Наталья Люкова:

Сразу же после ухода мастера мы стали проверять удлинитель на других бытовых приборах. Он оказался рабочим. Затем я обнаружила, что именно прокруткой таймера и включается духовка.

Острословы говорят, что чем дальше женщина от техники, тем лучше и женщине, и технике. В нашем случае лучше было технику, который, пользуясь доверием и неосведомленностью женщины, легким движением руки повернул рукоятку таймера и включил духовку. Но, понимая, что за это много не возьмешь, сослался на неисправный удлинитель.

Наталья Люкова:

Как оказалось, дело не в удлинителе, а нужно было просто включить таймер. Получается, что неизвестно за что мы заплатили деньги.

Напомним, что мастер не усложнял свою жизнь какими-либо документами, чеками, письменными гарантиями. Он как будто по-соседски зашел, крутанул и ушел... Правда, с деньгами...

Наталья Люкова:

После этого я обращалась на сайт с просьбой выяснить ситуацию, прояснить то, что произошло. Но со мной никто не захотел общаться.

Специалисты Минторга утверждают, что в списке главных нарушений в области интернет-торговли и услуг стоит именно невыдача чека. Мастера и продавцы, которых ловят за руку, оправдываются по-разному: «забыл» или «люди не просят, мы потому и не выдаем».

Сергей Федорец, юрист:

В том случае, если организация оказывающая услуги, нарушает порядок расчета с физическими лицами при выдаче документов, подтверждающих факт оплаты, она может быть привлечена к административной ответственности и подвергнута штрафным санкциям. Невыдача документа, подтверждающего факт оплаты, не является основанием для отказа потребителя от оплаты оказанных услуг.

Это понятно, но как теперь доказать Наталье, что за так называемый ремонт она заплатила именно 310 тысяч? Был ремонт или нет, и за что взяли деньги, Наталья не смогла узнать даже после повторного обращения в интернет-магазин. И тогда женщина обратилась в программу «Добро пожаловаться!». Увы, и для корреспондента на сайте duhovka.by исключение не сделали. И тогда мы сделали ход конем и обратились в Министерство торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Гриневич, заместитель начальника управления бытового обслуживания Министерства торговли:

После соответствующего разбирательства и установки всех фактов данный субъект может быть привлечен к административной ответственности.

Похоже, в duhovka.by запахло жареным. Какое в итоге блюдо получится и под каким соусом оно будет подано потребителям, мы обязательно расскажем после окончания проверки Минторга.

Эта история прекрасно подтвердила старую добрую истину о том, что женщина может все, если ее не остановить. Наталья Люкову не остановили... И она доказала кое-кому, что деньги надо зарабатывать честным трудом.