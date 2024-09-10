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Мастер-классы, квизы и квесты. В Минске стартовала неделя дополнительного образования детей и молодёжи

10 сентября 2024 10:44
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

В столице стартовала неделя дополнительного образования детей и молодежи. Ребятам предлагают увлекательные мастер-классы, интерактивные площадки, квизы и квесты – все для того, чтобы выбрать занятия по душе. Среди тематических локаций – клуб ЮНЕСКО для молодежи от 14 и старше. В нем юные активисты знакомятся с разными культурами, находят новых друзей и приобщаются к науке.

Мастер-классы, квизы и квесты. В Минске стартовала неделя дополнительного образования детей и молодёжи-2

Виолетта Трепашко, учащаяся Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика»:
Клуб ЮНЕСКО занимается культурным образованием, формированием нового образа жизни, разными научными знаниями и знаниями по интересам. У нас есть поездки. Мы ездим в другие центры ЮНЕСКО по Минску и в регионы. Мы ездим в другие страны на конференции и участвуем в конференциях с послами других стран и узнаем, как проходит жизнь в другой стране.

Подробности в видео

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Вероника Макаревич

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