Мастер-классы, квизы и квесты. В Минске стартовала неделя дополнительного образования детей и молодёжи

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В столице стартовала неделя дополнительного образования детей и молодежи. Ребятам предлагают увлекательные мастер-классы, интерактивные площадки, квизы и квесты – все для того, чтобы выбрать занятия по душе. Среди тематических локаций – клуб ЮНЕСКО для молодежи от 14 и старше. В нем юные активисты знакомятся с разными культурами, находят новых друзей и приобщаются к науке.