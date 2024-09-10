Около 1,5 тысячи военнослужащих принимают участие в учениях ОДКБ в Кыргызстане

От Беларуси в учениях «Взаимодействие 2024» принимают участие подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил, спецотряд быстрого реагирования МВД и спецподразделение «Алмаз». Совместно с коллегами из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана бойцы отрабатывают задачи по отражению агрессии, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, их лагерей подготовки, баз, а также восстановление положения по линии госграницы.

Основное взаимодействие у нас заключается в том, что экипажи боевых машин это военнослужащие Киргизской Республики, полностью весь экипаж. Также справа, слева у нас сосед: Таджикистан, слева – Казахстан, непосредственно воздушно-технический десант у нас тоже из соседних союзных республик. В этом и заключается наше основное взаимодействие. Также радиообмен, радиоэфир, все это происходит совместно со всеми странами. Сразу могу заметить тот факт, что в горных условиях союзные государства работают увереннее, климат для них попривычнее. Для нас это все в новинку. Но наши военнослужащие показывают свой характер, уверенно идут к цели, стиснув зубы, огонь в глазах: все, идем, все получается.