Чем уникальна личность святого Иоанна Кормянского? Поговорили с протоиереем

Дивен Бог во святых своих. И земля белорусская богата теми, кто был прославлен своей жизнью и служением. В их числе святой праведный Иоанн Кормянский, память которого празднуется трижды в году. Что именно отмечается в этот день и кем стал для нас отец Иоанн? Об этом поговорили с протоиереем Александром Лопушанским.

Протоиерей Александр Лопушанский, председатель комиссии Гомельской епархии по канонизации святых:

С отцом Иоанном связано несколько дат, дней памяти в составе Собора Белорусских святых. Также мы с 2023 года начали чтить день его кончины – это 27 апреля по новому стилю. Два раза в год высоко и торжественно мы вспоминаем его память большой соборной службой – 31 мая – день его канонизации, и 9 сентября – день его обретения мощей.

Личность отца Иоанна уникальная. Например, он стал одним из первых святых в русской церкви семейных священников. До этого канонизации семейных священнослужителей не происходило. В русской церкви отдавался приоритет монашеству.