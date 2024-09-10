Прообразом для строительства здания стал Палаццо Поли в Риме. Рассказываем историю белорусского почтамта
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Сердце белорусской почты – Минский почтамт. Это одна из жемчужин столичного проспекта Независимости. Или как многие говорят – заглавная буква центральной артерии города.
Екатерина Лисица, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:
До войны самое большое почтовое отделение, объединенное с телеграфным, находилось на улице Губернаторской. Это нынешняя улица Ленина, рядом с гостиницей «Европа». Во время войны город был разрушен и почтовое отделение в том числе.
Отстраивать его решили в другом месте. Причем одним из первых.
Лариса Корогодова, экскурсовод:
Главная почта в любой стране и городе – это связь с внешним миром. Это символ города. Точно так же, как ратуша, костел. Строительство было начато в 1949 году.
Здание строили без подъемных кранов и спецтехники. Практически вручную. Использовались только шахтовые подъемники, чтобы поднимать кирпичи наверх. На глазах у минчан среди руин рос элегантный дворец. Да-да, архитекторы подошли к делу творчески. И вдохновила их аристократичная роскошь. Лучшие мировые примеры барокко и классицизма.
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