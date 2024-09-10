Прообразом для строительства здания стал Палаццо Поли в Риме. Рассказываем историю белорусского почтамта

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сердце белорусской почты – Минский почтамт. Это одна из жемчужин столичного проспекта Независимости. Или как многие говорят – заглавная буква центральной артерии города.