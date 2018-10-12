Массовые субботники пройдут 13 октября в Минске

Новости Беларуси. 13 октября минчан приглашают присоединиться к марафону чистоты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Массовые субботники пройдут во всех районах столицы.

Добровольцы уделят внимание как центральным улицам, так и дворам. Минчане будут убирать мусор и опавшие листья. Некоторые даже помогут с ремонтом и покраской детских площадок.