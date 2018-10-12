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Массовые субботники пройдут 13 октября в Минске

12 октября 2018 17:54
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Новости Беларуси. 13 октября минчан приглашают присоединиться к марафону чистоты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Массовые субботники пройдут во всех районах столицы.

Массовые субботники пройдут 13 октября в Минске-1

Добровольцы уделят внимание как центральным улицам, так и дворам. Минчане будут убирать мусор и опавшие листья. Некоторые даже помогут с ремонтом и покраской детских площадок.

Массовые субботники пройдут 13 октября в Минске-4

Также запланировано благоустройство зелёных зон – обрезка сухих веток и посадка деревьев и кустарников. Если вы хотите помочь – позвоните в местный ЖЭС.

# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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