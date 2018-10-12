Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович удостоен награды конкурса «Крепка семья – крепка держава»

Не остался не замеченным и наш телеканал. Награды удостоен материал программы «Неделя» о многодетных семьях. Его автор Дмитрий Боярович. Репортаж рассказывает о трёх героинях (у каждой из них пятеро детей), все они удостоены Ордена матери.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Герои моего материала, за который телеканал удостоен такого диплома, приза – это три замечательные семьи, самодостаточные и что очень важно, многодетные. В каждой из которых по пятеро детей. В этих семьях царят взаимопонимание, взаимовыручка, это не шаблонные слова. Смотришь на них и просто завидуешь.



Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Конкурс «Крепка семья – крепка держава» проводится в 11-й раз. В 2018 году в нём было представлено 110 работ от 70 редакций. Популяризация семейных ценностей и традиций – главная миссия творческого состязания, организатором которого выступает Министерство информации и Белорусский союз женщин.