Прямой эфир

Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович удостоен награды конкурса «Крепка семья – крепка держава»

12 октября 2018 14:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске 12 октября наградили победителей конкурса среди представителей СМИ «Крепка семья – крепка держава», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович удостоен награды конкурса «Крепка семья – крепка держава»-1

Не остался не замеченным и наш телеканал. Награды удостоен материал программы «Неделя» о многодетных семьях. Его автор Дмитрий Боярович. Репортаж рассказывает о трёх героинях (у каждой из них пятеро детей), все они удостоены Ордена матери.

Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович удостоен награды конкурса «Крепка семья – крепка держава»-4

Дмитрий Боярович, СТВ:
Герои моего материала, за который телеканал удостоен такого диплома, приза – это три замечательные семьи, самодостаточные и что очень важно, многодетные. В каждой из которых по пятеро детей. В этих семьях царят взаимопонимание, взаимовыручка, это не шаблонные слова. Смотришь на них и просто завидуешь.

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Конкурс «Крепка семья – крепка держава» проводится в 11-й раз. В 2018 году в нём было представлено 110 работ от 70 редакций. Популяризация семейных ценностей и традиций – главная миссия творческого состязания, организатором которого выступает Министерство информации и Белорусский союз женщин.

Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович удостоен награды конкурса «Крепка семья – крепка держава»-7

Светлана Ситникова, первый заместитель председателя Белорусского союза женщин:
За эту тематику очень серьезно берутся СМИ. Им это всегда удаётся, потому что всегда находятся семьи, всегда находится положительный пример, замечательный опыт, которым можно поделиться. А значит, этот конкурс будет жить.

Итоги конкурса «Крепка семья – крепка держава» подводятся в преддверии Дня матери. Его отметим в ближайшее воскресенье.

# Конкурс # общество # Дмитрий Боярович # Светлана Ситникова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Валерий Малашко на V форуме регионов: «Особый разговор мы выстраиваем с регионами»
12 октября 2018 14:18

Валерий Малашко на V форуме регионов: «Особый разговор мы выстраиваем с регионами»

Аллею Матери высадили в честь праздника возле минского роддома
12 октября 2018 12:14

Аллею Матери высадили в честь праздника возле минского роддома

Многодетная мама высказалась о родительских вайбер-чатах
12 октября 2018 10:22

Многодетная мама высказалась о родительских вайбер-чатах