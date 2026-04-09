Масштабы современных достижений в космонавтике обсудили на форуме в Москве

Концепцию первых в истории человечества Международных космических игр представили сегодня, 9 апреля, в Москве. Участие в состязаниях примут национальные студенческие сборные стран СНГ, ШОС и БРИКС. И это еще раз подтверждает новый виток интереса к освоению внеземного пространства. Как и широкая география участников Российского космического форума, который сегодня открылся в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инженеры, ученые, представители госкорпораций и бизнеса из разных стран – в освоении космоса важен коллективный принцип. А спектр задач, которые можно решать с помощью внеземного инструментария: от связи и медицины до энергетики и обороны. Космические технологии – один из трендов Союзного государства. Минск и Москва на этом перспективном треке работают совместно. Сейчас продолжается работа над белорусско-российским спутником. Следующий этап – совместная космическая группировка. Из Москвы передает наш собственный корреспондент в России Ольга Наумова.

Ольга Наумова, корреспондент:

Покорение космоса открыло для мира бескрайнее звездное пространство. Уже в воскресенье исполняется ровно 65 лет с момента полета Юрия Гагарина: 12 апреля 1961 года на космодроме Байконур прозвучит легендарная фраза – «Поехали». Масштабы уже современных достижений в космонавтике обсудили на форуме в Москве.

Космонавты, исследователи, инженеры – на площадке национального центра Россия встретились главные лица сферы из разных стран. В обсуждения включились и белорусские ученые. Мы развиваем технологии в области дистанционного зондирования Земли, продвигаемся в создании наноспутников, выпускаем микросхемы и оптику для космических аппаратов. Налажен мониторинг температурных аномалий с детальными прогнозами.

Сергей Золотой, директор предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:

Здесь используется информация, получаемая из международных орбитальных группировок. Это спутники различные – и низкого разрешения, и высокого – это более 10 аппаратов. Но что это позволило? Это позволило практически более 24 раз в сутки МЧС получать информацию по температурным аномалиям на нашей территории и на сопредельных территориях.

В исследованиях космического пространства Беларуси помогают российские коллеги. Мы сотрудничаем с Роскосмосом в рамках союзных программ. Уже в 2028 году на орбиту готовятся запустить первый совместный спутник. Это космический аппарат сверхвысокого разрешения, где вся оптика белорусская. Обсуждают и создание группировки из трех спутников. Комплекс уникальный.

Владимир Караник, председатель Национальной академии наук Беларуси:

Они будут работать во взаимодействии друг с другом. Один из спутников – это исследование ионосферы, который даст дополнительную информацию уже запущенному спутнику. Один спутник дистанционного зондирования Земли в оптическом диапазоне. И вот это показатель, как далеко шагнули технологии. Разрешение этого спутника весом всего от 300 до 50 килограмм такое же, которое раньше позволяли получать аппараты весом в полтонны.

Белорусские исследования в сфере космоса интересны и остальным иностранным корпорациям. Так, с Китаем действует меморандум об исследованиях Луны. В рамках форума обсудили взаимодействие с коллегами из Казахстана, Индии. На переговорах с Мьянмой предложили помочь с выпуском спутников.