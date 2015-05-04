Воспоминания ведущей СТВ Ирины Ромбальской о дедушке и Великой Отечественной войне

Военная хроника. Глядя на эти ретро-кадры, ведущая телеканала СТВ Ирина Ромбальская с болью, и одновременно с гордостью, окунается во время Великой Отечественной войны.

Заглушают бомбардировки и авианалеёты фашистов. Весь советский народ болеет за победу. Летопись Боталиии ей хорошо знакома по захватывающим рассказам родного дедушки.

На фронт Павел Алексеевич Назаров попал в 18 лет. Юноша, родом из Тверской области, мечтал стать художником. И совсем не ожидал военной картины дня. Его сразу призвали в вооруженные силы в Ленинграде. Так, в замен искусств, талантливый парень окончил знаменитое артиллерийское техническое училище. С 1941-го по 1942 годы судьба забросила его на кавказский фронт, а затем - на воронежский фронт.

Юноша быстро освоил профессию техника и лейтенанта. С 1942 года он отчаянно сражался на зенитной установке «Катюша». Такое мощное оружие, стрелявшее из 12 стволов одновременно наводившее ужас на фашистов. Интересно, что по одной из версий, реактивная установка получила название по популярной военной песне «Катюша».

Поражения сменяли победы, но несмотря на голод, холод войны боевой дух только креп с каждым днем.

Удивительная история произошла с Павлом Алексеевичем, когда он освобождал Оршу в 1944. Их часть стояла на перереформировании в этом городе и именно здесь он встретил свою любовь - 19-летнюю девушку Веру. Она работала в детском доме во время войны. Парень пообещал, что обязательно вернется за ней. Теперь их жизнь уже касается двоих. И за победу - еще сильнее.

Он прошел всю войну от начала до конца. Воевал в составе Первого белорусского фронта под командованием легендарного маршала Жукова. 20 медалей и 2 ордена - сегодня свидетельство ярких побед и эхо суровых дней войны.

После войны дедушка женился, переехал в Беларусь. Дослужился в армии до звания подполковника. После увольнения работал начальником службы борьбы с радиоэлектронными средствами на заводе «Горизонт».

Творчество никогда его не покидало. Он продолжал писать и после войны. Но война никогда не была главным героем: природа, цветочные мотивы, сюжеты, полные мира, добра и гармонии - самого ценного на этой земле.