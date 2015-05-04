В аварийную квартиру с разрушенными стенами, сантехникой, плесенью и с протекающей крышей хотят поселить сироту с маленьким ребенком

Деревня Сергеевичи, что в Пуховичском районе, расположена в 80 километрах от Минска. Здесь, недалеко от глянцевой столицы, можно в полной мере оценить контраст нищеты и достатка. Среди лугов с лошадьми на сельской равнине возвышается многоквартирный дом. Почти как в городе, только этажей меньше, а люди на лавочках печальные. И почему-то выбиты окна. На экскурсию в такие апартаменты нас и пригласила Марина Заблоцкая.

Марина Заблоцкая:

Эта квартира в аварийном состоянии. Меня в эту квартиру хотят поселить с ребенком. Пишут в документах, что идет капитальный ремонт. Капитального ремонта я не вижу здесь.

Спросите, какой адекватный человек будет жить в таких трущобах? Как говорится, родителей не выбирают, а детям часто приходится терпеть последствия морального выбора ближайших родственников. Мать ребенка давно и с увлечением пьет по-черному. В этот же траурный цвет и было окрашено детство нашей героини. Сегодня на руках у 21-летней Марины дочь, а за плечами годы сиротства, проведенные в интернате и профессионально-строительном лицее. Новая взрослая жизнь началась для девушки с горьким привкусом старых воспоминаний. Отчий дом в Пуховичах, куда Марине пришлось вернуться, оказался сырым и холодным.

Незавидное жилище закрепили за матерью Марины несколько лет назад, когда женщина в пьяном угаре случайно сожгла собственную квартиру в соседнем доме.

Владимир Цвирков, директор Пуховичского ОАО «Агросервис», собственник дома:

Данное жилое помещение было предоставлено ее матери, которая состоит в трудовых отношениях. Чтобы провести ремонт, прежде всего, надо погасить задолженность по квартплате, которая образовалась у жильцов данной квартиры перед нашей организацией. Если лица не платят даже, скажем так, за проживание, насколько возможно решить вопрос?!

Подробности в сюжете программы «Добро пожаловаться!» на СТВ.