В большие выходные ГАИ работает по усиленному варианту несения службы

Даже в юбилей сотрудники Госавтоинспекции на посту. В эти большие выходные ГАИ работает в усиленном режиме. Главная задача инспекторов – пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, а также выявлять нетрезвых водителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейды проходят во всех регионах страны. За ситуацией на трассах следят с помощью квадрокоптеров. Также используют возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Помощь в отработке наиболее аварийных регионов оказывают рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела». Напоминаем о повышенных мерах безопасности в переменчивых погодных условиях. Будьте благоразумны на дорогах, берегите себя и окружающих.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам – обозначать себя фликерами в темноте.