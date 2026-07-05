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В большие выходные ГАИ работает по усиленному варианту несения службы

05 июля 2026 10:45
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Даже в юбилей сотрудники Госавтоинспекции на посту. В эти большие выходные ГАИ работает в усиленном режиме. Главная задача инспекторов – пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, а также выявлять нетрезвых водителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В большие выходные ГАИ работает по усиленному варианту несения службы-2

Рейды проходят во всех регионах страны. За ситуацией на трассах следят с помощью квадрокоптеров. Также используют возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

В большие выходные ГАИ работает по усиленному варианту несения службы-4

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Помощь в отработке наиболее аварийных регионов оказывают рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела». Напоминаем о повышенных мерах безопасности в переменчивых погодных условиях. Будьте благоразумны на дорогах, берегите себя и окружающих.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам – обозначать себя фликерами в темноте.

# ГАИ

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