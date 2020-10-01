Масштабный автопробег пройдёт в Беларуси на выходных. Рассказываем о маршруте

Новости Беларуси. За мир, стабильность и безопасность родной Беларуси. Масштабный автопробег состоится в ближайшую субботу, 3 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организаторы уже озвучили маршрут, по которому будут двигаться машины небезразличных к судьбе страны.
Трасса М1 – от границы России до Брестской цитадели. Промежуточные пункты остановки: Орша – Борисов – Жодино – Минск – Дзержинск – Столбцы – Несвиж – Барановичи – Ивацевичи – Береза – Кобрин – Брестская крепость.
Минчане смогут присоединиться к автопробегу в районе станции метро «Уручье» в 10 часов.