Масштабный автопробег пройдёт в Беларуси на выходных. Рассказываем о маршруте

Новости Беларуси. За мир, стабильность и безопасность родной Беларуси. Масштабный автопробег состоится в ближайшую субботу, 3 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы уже озвучили маршрут, по которому будут двигаться машины небезразличных к судьбе страны.