Прямой эфир

Масштабный автопробег пройдёт в Беларуси на выходных. Рассказываем о маршруте

01 октября 2020 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За мир, стабильность и безопасность родной Беларуси. Масштабный автопробег состоится в ближайшую субботу, 3 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Организаторы уже озвучили маршрут, по которому будут двигаться машины небезразличных к судьбе страны.  

Масштабный автопробег пройдёт в Беларуси на выходных. Рассказываем о маршруте-1

Трасса М1 – от границы России до Брестской цитадели. Промежуточные пункты остановки: Орша – Борисов – Жодино – Минск – Дзержинск – Столбцы – Несвиж – Барановичи – Ивацевичи – Береза – Кобрин – Брестская крепость.  

Минчане смогут присоединиться к автопробегу в районе станции метро «Уручье» в 10 часов.  

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дамы от 60 и старше. Как в Минской области проводят свой досуг пенсионеры?
01 октября 2020 14:09

Дамы от 60 и старше. Как в Минской области проводят свой досуг пенсионеры?

Сотрудник ГУБОПиК: Telegram создаёт ложную уверенность в своей анонимности
01 октября 2020 14:05

Сотрудник ГУБОПиК: Telegram создаёт ложную уверенность в своей анонимности

Десятки людей, вернувшись в Израиль, рассказывают о чудесах, которые произошли с ними в Беларуси
01 октября 2020 12:34

Десятки людей, вернувшись в Израиль, рассказывают о чудесах, которые произошли с ними в Беларуси